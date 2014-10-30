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Taner Yıldız: Bu doğal afet değil, afet olmayan yerde kusur var demektir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Ermenek'teki madende su ve çamurun dışarı atılmasının 3-4 günlük işlem olduğunu söyledi

30 Ekim 2014 19:41

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Ermenek'te yaşanan maden kazası ile ilgili olarak, "Burası bir doğal afet değil. Doğal afet olmayan yerde kusur var demektir" dedi.
 
Taner Yıldız, Karaman Ermenek'te yaşanan maden kazasına ilişkin olarak Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan ile birlikte yaptığı açıklamada, "Özellikle eğer bir sel felaketi, bir deprem gibi elimizde bulunmayan nedenlerden dolayı bir işlem olmuşsa, 'Bu doğal afettir' deriz. Ama burası bir doğal afet değil. Bu yüzden doğal afet olmayan yerde kusur var demektir" şeklinde konuştu.

"Daha farklı, artı neler yapabiliriz diye arkadaşlarımızla, bakanımızla yaptığımız toplantılarda, dışarıdan, tepenin daha da arkasından ayrı bir sondaj vurma ihtiyacı hissettik" diyen Bakan Yıldız, şöyle devam etti: "MTA'nın sondaj ekipleri Beypazarı'ndan yola çıktılar. Bu yaptığımız çalışmalara mal olacak bir şey değil. Üçüncü bir noktada bu çalışmayı yönetmek üzere ve en dip noktadaki su veya çamurun üçüncü bir yolla dışarı atılmasına dönük bir işlem ama bu en az 3-4 günlük bir işlem."

 

Lütfi Elvan: Bu koşullarda ilerleme daha yavaş olacak

 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan ise açıklamasında, "Özellikle yer altında kaza sonrası müthiş bir yıpranma söz konusu. Özellikle tahkimatlarda ve su patlaması neticesinde oluşan çok yoğun bir çamur tabakasının toplanması, bunun yüksek mertebelerde olması tabii bu çalışmaların biraz daha uzayacağını gösteriyor. Ve bu koşullarda gitmesi halinde ilerlemelerin biraz daha yavaş olacağını görüyoruz açıkcası" dedi.

 

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