Erdoğan bu kez 'fıtrat' demedi: Bunun hesabını devletin sorması gerekir

Karaman'ın Ermenek ilçesinde 18 işçinin mahsur kaldığı madende incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçilerin yemek ve servise yönelik şikayetleri olduğunu belirterek, bunların takip edeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle: "18 işçimiz madende mahsur durumda. Bu işçilerimizin madenden çıkarılması için tüm imkanlar seferber edilmiştir. Bakanlarımız olay yerine intikal ettiler.



Bugün başbakanımız da, Ankara'daki törenlerden sonra olay yerine gittiler. Şu anda olay yerinde bütün ailelerle belde sakinleriyle iç içe şu anda süreci takip ediyorlar. Tabii süreçle ilgili olarak başta AFAD ve uzman personel görev yapıyor. Genelkurmay Başkanlığı, 2 uçak, 2 helikopterle bulunuyor. Kızılay da devrede.

Mahsur kalan 18 işçimizin oradan çıkarılmaları için, dikkatli, sabırlı, kararlı bir çalışma yürütülmektedir. Ülkemizde madencilikle ilgili pek çok yasal düzenleme yaptık. Buralarda çalışan işçilerimize farklı imkanlar getirdik. Bunu hazmedemeyenler var. Her olay sorumluluğumuzu devlet olarak daha da artırıyor. 180 çalışan işçi, her türlü hakkını burada alabiliyor mu? Sosyal haklarını alabiliyor mu? Mesai saatini 8 saatten 6 saate indirdik ama burada edindiğimiz bazı bilgiler bu işin üstüne ciddi gitmemiz gerektiğini gösteriyor.

Bu olayın olduğu anda yemeğin aşağıda yenmesine yönelik baskılar böyle bir sıkıntıyı getirmiştir. Burada yemekle ilgili olayını 6 saate yedirmeye kalkarsanız, bunun hesabını devletin sorması gerekir. Aynı şekilde servise yönelik şikayetler var. Bununla ilgili bakanlığımız gerekli tetkikleri yapıyor."

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