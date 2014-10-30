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18 işçinin mahsur kaldığı madende binlerce ton su böyle boşaltılıyor!

Ermenek'te 18 işçinin mahsur kaldığı madende incelemelerde bulunan CHP heyetinden İlhan Cihaner, madendeki binlerce ton suyu boşaltmak için iki pompa çalıştığını söyledi

30 Ekim 2014 00:27

18 işçinin mahsur kaldığı Ermenek'teki maden ocağında incelemelerde bulunan CHP heyeti çarpıcı tespitlerde bulundu. CHP Milletvekili İlhan Cihaner, madendeki binlerce ton suyu boşaltmak için iki pompa cihazının çalıştığını belirterek, "Ahtapot adı verilen pompa cihazı mazotla çalıştığı için sık sık arızalanıyor" dedi.

Radikal.com.tr'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, CHP Milletvekilleri İlhan Cihaner, Gökhan Günaydın, Umut Oran ve Ali Rıza Öztürk, maden faciasının meydana geldiği Ermenek’teki madeni ziyaret etti ve su pompalarının boşaltma işlemini yaptığı noktaya kadar ilerledi. 

Cihaner, madendeki çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi: “Su boşaltma pompaları verimli çalışmıyor. Çok az miktarda su pompalanabiliyor. Ahtapot adı verilen pompa cihazı mazotla çalıştığı için sık sık arıza çıkıyor. Ayrıca mazot karbondioksit ürettiği için çalışmalara zaman zaman ara veriliyor.

 

'Ahtapot adlı cihaz sürekli arızalanıyor'

 

Hali hazırda iki adet 'Ahtapot' cihazı faaliyet gösteriyor ve bunlardan biri çalışıyor. Ayrıca iki adet 'Dalgıç' adı verilen pompa çalıştırılıyor ve bunlardan su çıkışı fotoğrafladığımız gibi çok az. Şu halde 11 bin ton suyun boşaltılması çok uzun zaman alacak gibi görünüyor.

 

'Madende hiçbir organizasyon yapılmamış'

 

Ayrıca, maden çevresinde hiçbir organizasyon da yapılmamış. Kızılay'ın getirdiği yemek kurtarma ekiplerine ulaşmamış. Uyuyacakları yerler dahi belli değil, sadece bir çorbayla çalışıyorlar. 

Çalışmalara katılmak üzere gelen dalgıçlar da balçık ve görüş mesafesinin çok düşük olması nedeniyle çalışmalara katılamıyor.

Madende mahsur kalan ve ocağın yanında bekleyen işçi ailelerine de sadece çadır verilmiş."

 

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