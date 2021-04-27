Tam kapanma döneminde dizi çekimleri devam edecek mi?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasındaki tam kapanma döneminde dizi ve program çekimlerine devam edeceği öğrenildi.

Medyatava'nın özel haberine göre; Türkiye, yeni tip Koronavirüs'le (Covid-19) mücadele kapsamında ilk kez "tam kapanma" uygulasına gitme kararı aldı. 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19:00'dan, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05:00'e kadar, aralıksız olarak sürecek kısıtlama döneminde dizi ve program çekimlerinin devam edip etmeyeceği merak konusu olmuştu.

MedyaTava'nın edindiği bilgiye göre; üç hafta aralıksız uygulanacak "tam kapanma" döneminde; dizi, program, reklam çekimleri gibi set çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.

Dizi ve programların yeni bölümleri izleyiciyle buluşmaya devam edecek.

TIKLAYIN | Erdoğan açıkladı; tam kapanmaya geçiliyor, 17 Mayıs'a kadar kesintisiz sokağa çıkma yasağı başlıyor!

TIKLAYIN | Yasakların kapsamı ne, istisnalar neler; İçişleri Bakanlığı'nın 'tam kapanma' genelgesi yayımlandı