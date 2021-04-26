Erdoğan açıkladı; tam kapanmaya geçiliyor, 17 Mayıs'a kadar kesintisiz sokağa çıkma yasağı başlıyor!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadeleye ilişkin olarak alınan yeni tedbirleri duyurdu. Buna göre, 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar tam kapanmaya geçildi. Bu tarihlerde kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanacak. İçişleri Bakanlığı genelgesindeki istisnalar hariç iş yerleri kapanacak, şehirler arası seyahatler izne tabi olacak.

Erdoğan, kabine toplantısının ardından yeni tedbirleri duyurdu. Erdoğan, "Koronavirüs salgını dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Bu salgın krizini ülkemiz ve milletimiz için en hayırlı şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Sağlık hizmetleri konusunda hamdolsun herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor. Sağlık uygulama tebliği listesinde yer alan işlemlerin tamamı için yüzde 10 ile yüzde 20 oranında tıbbi malzeme fiyatlarında yüzde 10 oranında artış yaparak sağlık sistemimizi destekledik. Toplamda 115 bin vatandaşımızın diyaliz hizmetlerinin bedelini yüzde 20 arttırdık. Çölyak tedavisinin ödeme tutarında Ağustos ayından itibaren ilave yüzde 25 artış yaptık." dedi.

"Vaka sayılarımız 5 binin altına inmeli"

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal Güvenlik Kurulu bütçemize bu düzenlemelerin milletimize ve sağlık sektörüne hayırlı olmasını diliyoruz. İhtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere patates ve soğan dağıtımında 103 bin tonu geride bıraktık. Tedbirlerin neticelerini yavaş yavaş almaya başladık. Özel hastanelerde yoğun bakım ve aşı hizmetlerinden dolayı ücret alındığı şikayetleri alıyoruz. Hiçbir ücret talep edilemez. İlave ücret talebiyle karşılan vatandaşlarımız bildirimlerini yapsınlar. Vaka sayılarımız 5 binin altına inmeli.

"17 Mayıs'a kadar tam kapanmaya geçiyoruz"

29 Nisan 2021 yani Perşembe akamı saat 19.00'dan başlayın 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihlerde kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

"Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak"

İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir. Yeme içme sektöründe paket servisle hizmet verilecektir. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmeti sürdürecek.

"Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecek"

Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir. Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek.

"Yüz yüze eğitime ara verildi, tüm sınavlar ertelendi"

Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecektir.

"Kurallar en sıkı şekilde uygulanacak, kesinlikle taviz verilmeyecek"

İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlı veya ağır hastalığı olan vatandaşlarımız vefa ekiplerinden destek isteyebileceklerdir. Kurumlarımız gereken tüm tedbirleri alacaktır. Bu sürecin hedeflediğimiz şekilde sonuç verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak, kesinlikle taviz verilmeyecektir. İnşallah bu fedakârlığımızın karşılığını bayram sonrası huzurlu, sağlık ve mutlu günlere ulaşarak alacağız."

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