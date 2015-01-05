'Talihli ben değilim' dedi, facebook hesabını kapatıp ortadan kayboldu

Yılbaşı çekilişinde 12.5 milyon lira kazanan talihli Halit Abak, polis eşliğinde notere gidip biletini tasdik ettirdikten sonra ortadan kayboldu. Abak Facebook hesaplarını da kapattı.

Sabah'ın haberine göre Milli Piyango'nun Yılbaşı Özel Çekilişi'nde büyük ikramiyenin isabet ettiği iki çeyrek biletin sahiplerinden birinin, Aydın Sökeli kamyon şoförü Halit Abak olduğu ortaya çıkmıştı. Söke'de yaşayan talihli Abak, polis eşliğinde notere gidip biletini tasdik ettirdikten sonra ailesiyle birlikte ortadan kayboldu. Abak'ın kendisinin ve ailesine ait Facebook'taki hesaplarını da kapattığı belirlendi. Aydın'daki diğer talihlinin kim olduğu merak konusu olurken, kentteki vatandaşlar yeni yıla milyoner olarak giren diğer talihlinin ortaya çıkmasını bekliyor.

Uğurlu seyyar bayi

Sökeli talihli Abak'a bilet satan seyyar bayi Ahmet Tınaztepe, bugüne kadar sattığı biletlere ikinci kez büyük ikramiye isabet ettiğini söyledi. Tınaztepe, "2001'de kazı kazanın en büyük ikramiyesi 15 milyar, 2002'de 30 milyarlık kuponları satmıştım. 2006 yılbaşı özel çekilişinde 2 milyon lira büyük ikramiyenin isabet etiği tam bileti verdim. 2015 yılbaşında da talih kuşu yine sattığım bilete kondu. 12.5 milyonluk biletin 8 rakam aşağısını kendime ayırmıştım. Bana ise sadece amorti çıktı" dedi.

Talih kuşu Aydın'a çıktı

Aydın, 2014'ün en şanslı kentlerinden biri oldu. Kentte geçtiğimiz ay da şans oyunlarından 2 kişi büyük ikramiye kazandı. Milli Piyango İdaresi tarafından 13 Aralık 2014 tarihinde çekilişi yapılan Sayısal Loto'da 1 milyon 536 bin ikramiye kazanan kupon Efeler'de bir bayiden oynandı. Milli Piyango İdaresi'nce 15 Aralık 2014 Pazartesi günü yapılan 645. hafta On Numara çekilişinde ise talihli 4 kişiden biri Aydın'ın Nazilli ilçesinden çıktı. Nazilli ilçesi Altıntaş Mahallesi'ndeki Canbaba Büfe bayiden yatırılan öğrenilen 69 bin 554 liralık kuponun sahibi de ortaya çıkmadı. Milli Piyango 2014 yılbaşı özel çekilişinde şans yine Aydın'a gülmüş, 11.5 milyon liralık bileti, kentte seyyar bayilik yapan ve elindeki biletler tükendiği için İzmir'e gidip, toplu bilet satın alan Muhammed Soymaç (53) Efeler'de satmıştı.

'Talihli ben değilim'

DHA muhabirinin cep telefonundan ulaştığı Halit Abak, talihlinin kendisi olmadığını ve açıklama yapmak istemediğini söyledi.