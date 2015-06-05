Takvim'den kaçmadı, HDP'yi logosundan yakaladı!

Takvim gazetesi, bugünkü (5 Haziran 2015) manşetinde yer alan “Mesele ağaç değil Selo” başlıklı haberde HDP logosundaki meşe ağacının yapraklarını fotoşopla “PKK” yazacak şekilde birleştirdi. Gazetenin haberinde, seçmenlere subliminal mesaj verildiği öne sürüldü.

Haberde, “Şimdi de HDP'nin logosu, PKK'nın çıktı! Bilinçaltına işlenen ve gizlenen mesajlar olarak bilinen subliminal mesajların, HDP logosunda olduğu kanıtlandı. HDP'nin yeşil yapraklı ağaç logosunda terör örgütü PKK'nın yazılı olduğu anlaşıldı. Ağaç dalları üzerinde yapılan çizimler, 'PKK' harflerini alenen ortaya çıkardı” ifadelerine yer verildi.

Takvim gazetesinde yer alan, “Eş ağaç” başlıklı haber şöyle:

HDP; Paralel Yapı, Doğan Grubu ve CHP'yi arkasına aldı. Ağabeyi Kandil'de olan Selahattin Demirtaş parlatıldı. Bu kampanya terör ağacının gölgesinde yapıldı! Zira partinin logosunda terör örgütü PKK'nın harfleri vardı! İsrail kanalında ise Selo'ya övgüler yağdırıldı!

Seçime 48 saat kaldı. Ancak kirli ittifakı korku sardı. Paralel Yapı, CHP, Doğan medyası ve üst akıl, HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş için düğmeye bastı. Demirtaş, Paralel Yapı ve Doğan medyası tarafından parlatıldı. TAKVİM ise Demirtaş'ın bizzat Pensilvanya'dan talimat aldığını ortaya çıkardı. Ağabeyi Kandil'de olan Demirtaş, "Türkiye partisi" sloganıyla yola çıkıp mitingler yaptı. Batı'daki mitinglerde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açıldı. Ancak bunlar da yalandı.

Yine görmezden geldiler...

Şimdi de HDP'nin logosu, PKK'nın çıktı! Bilinçaltına işlenen ve gizlenen mesajlar olarak bilinen subliminal mesajların, HDP logosunda olduğu kanıtlandı. HDP'nin yeşil yapraklı ağaç logosunda terör örgütü PKK'nın yazılı olduğu anlaşıldı. Ağaç dalları üzerinde yapılan çizimler, 'PKK' harflerini alenen ortaya çıkardı. Bu gelişme üzerine HDP'ye tepki çığ gibi arttı. Ancak yine ne Paralel Yapı ne de Doğan Grubu'nun yayın organları, bu gelişmeyi yayınlamadı.

Canlı destek

Öte yandan TAKVİM'in "Son Tuzluk" adlı haberi, canlı yayında kanıtlandı! TAKVİM, Pensilvanya ile İsrail ilişkilerini yürüten Süleyman Hamit Müftigil'in Demirtaş projesini yürüttüğünü yazdı. Müftigil'in "İmralı'nın hükmü bitti. Artık devir Demirtaş'ın" ifadeleri tapelerde yer aldı. İşte Fethullah Gülen ile İsrail arasındaki iletişimi yürüten Müftigil'in bu sözlerinin perde arkası ortaya çıktı. İsrail'in Kanal 2 televizyonundaki canlı yayında HDP propagandası yapıldı. Kanalın Dış Haberler Müdürü Arad Nir'in hazırladığı programda Türkiye'deki seçim süreci masaya yatırıldı. Türkiye'de yayınlanan Şalom gazetesinin muhabiri Selin Nasi de telefonla programa bağlandı. Nir, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rahatsız eden kişi Selahattin Demirtaş. Bu kişi değişik siyasi görüşteki Kürt oyları tek bir partide toplamayı başardı. HDP Türkiye'nin partisi oldu" yorumunu yaptı.

Subliminal mesaj nedir?

Subliminal veya bilinçaltı mesaj, başka bir objenin içine gömülü olan bir işaret ya da mesajdır. Bu mesajların insanın bilinçaltını etkiledikleri ileri sürülmektedir. Subliminal teknikler reklamcılık ve propaganda alanlarında sıklıkla kullanılmaktadır. Dizilerde veya filmlerde karakterlerin içtiği içecek markaları, kıyafetleri subliminal mesaj örneklerindendir.