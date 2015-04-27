Takvim Yayın Yönetmeni: Türkiye'nin ABD kentlerini bombalama gücü varmış, ürktüm, ama çok sevindim!

Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ergün Diler, bugünkü köşe yazısında Ortadoğu'yla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Diler'in iddiaları arasında öne çıkan kısım, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde çıkan orman yangınlarının sorumlusunun İran istihbaratı olduğuna yönelikti.

İran-ABD ilişkilerinin mevcut durumunda bu yangınların büyük etkisi olduğunu söyleyen Diler, bir arkadaşına dayandırdığı iddianın devamında ise Türkiye'nin de ABD'de İran'a benzer bir güce sahip olduğunu ve 'Batı'da birkaç sembol şehri birkaç dakika içinde harabeye çevirebileceğini' söyleyerek, bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

IŞİD'den Mısır'a, THY'den ABD'ye

Yazısında, IŞİD lideri Bağdadi'nin ölümünden sonra yerine geçen Ebu el Afri'nin özgeçmişine, Mısır'daki yönetim değişikliğine, THY uçaklarında son dönemde yaşanan bomba ihbarlarına da değinen Diler'in yazısının İran, ABD ve Türkiye'yle ilgili kısmı şu şekilde:

"Kahvaltıda bir dostumla beraberdik!

Türkiye ve dünyayı konuşurken konu bir anda Amerika-İran arasındaki nükleer müzakerelere geldi! Bizler için DIŞ HABER hep sıkıcıdır! Okumayı ve takip etmeyi pek sevmeyiz! Ama öyle noktalar vardır ki oradan koca bir dengeyi buluruz! Tabii iyi takip edip, izlersek!

Dostum 'İran'ı çok hafife alıyorlar! Kendi gücü oranında oyun kurabilen ülkelerden biri!'dedi!

Merak ettim! Sordum: Ne oyunu?

Dostum "Amerika gibi bir güç bile, karşısında kendisine zarar verebilecek birini gördü mü geri adım atmakta hiç tereddüt etmez!" dedi...

Tam olarak anlayamadığım için ısrarla "Nasıl bir geri adım?" diye soruyu açtım!

'Şah döneminde ABD'ye gidenler, İran istihbaratı tarafından bir kulvara sokuldu'

Kaliforniya'da çok sayıda İranlı yaşıyor! Özellikle o bölge İranlı doludur! "Evet benim de dostlarım var" diye araya girdim!

Devam etti:

Bu nedenle orada Amerika'ya diz çöktürecek adımlar atıldı! ŞAH DÖNEMİNDE oraya gidenler daha sonra İran istihbaratı tarafından bir kulvara sokuldu! Amerika ve İsrail, Tahran'a baskı yaparken bir anda KALİFORNİYA'daki dünya güzeli ormanlar yanmaya başladı! Pek çoğu haber oldu! Ama FBI ve CIA failleri yakalayamadı! Amerikan devleti işin arkasında İran istihbaratının olduğunu anlamıştı! O yangınlar iki ülkeyi birbirine yaklaştıran en büyük hamlelerdi! Gazeteler ve televizyonlar yazmaz ama istihbarat örgütleri büyük kararlar öncesinde büyük operasyonlar yapardı...

Derin nefes aldım... "Peki bizim böyle bir gücümüz var mı?" diye bütün iyi niyetimle sordum!

Dostum gülümsedi...

İsim vermek istemem ama BATI'DA SEMBOL OLMUŞ BİRKAÇ BÜYÜKŞEHRİ birkaç dakika içinde harabeye çevirecek kadar... 'Nasıl yani?" diye hayretimi gizlemeden yine sordum!

Kendi yöntemlerimiz var! İran ne ki!

Ürktüm ama sevindim! Çünkü kulağıma fısıldadığı şehirler öyle önemliydi ki! Duysaydınız siz de şaşırırdınız!"