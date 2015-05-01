Takvim 'kaos ittifakı'nı fotoşopla ortaya çıkardı!

Takvim gazetesi, 1 Mayıs nüshasında Fethullah Gülen, HDP, CHP liderleri ile Aydın Doğan'ın da yer aldığı kolajı manşetinden "Bak şu işe" başlığıyla yayımladı. Bahsi geçen kişi ve grupların "kaos ittifakı" yaptığını savunan gazetenin birinci sayfasında photoshop ile yapılan görsele gönderme yapılmazken gazetenin internet sitesinde görsel gerçekmiş gibi yansıtıldı. Haberin girişinde "Kanlı 1 Mayıs'ın yaşandığı Kazancı Yokuşu'nda çekilen fotoğraf, karanlık ortaklığı gözler önüne serdi" ifadesi kullanıldı.

Daha önce CNN Spikeri Christiane Amanpour ile yaptığı hayali söyleşinin yanı sıra Gezi Parkı’ndaki bir ağaçla yaptığı “röportaj” ve “Bütün eylemlere katılan TOMA’nın röntgenini çektik” manşetiyle gündeme gelen Takvim gazetesinin kolaj fotoğrafında, 1 Mayıs pankartı arkasında Fethullah Gülen, Selahattin Demirtaş, Aydın Doğan, CHP’li Mahmut Tanal, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak, Zaman gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı, İ.Ü’de en çok oyu almasına karşın Erdoğan’ın rektör olarak atamadığı Prof.Dr Raşit Tükel var.

Photoshop ürünü fotoğrafın altında ise "İşçi ve Emekçiler Bayramı, 'kaos ittifakının' gölgesi altında kaldı. 'Üst aklın' başını çektiği CHP-HDP ve Fethullah Gülen ortaklığı, işçileri bahane edip kaos çığırtkanlığı yaptı. Düne kadar aynı yolda yürümeyen isimler, 1 Mayıs bahanesiyle el ele verince, ortaya 'buzdağının arkası göründü' dedirten fotoğraf çıktı" ifadeleri yer aldı.

İşte Takvim'in 1 Mayıs manşeti ve internet sitesinde yer alan haberin tam metni:

İşte ittifak

'Üst akıl', Gezi'de ağaçları, 1 Mayıs'ta ise işçileri bahane etti. Dün kavga ettirdiği isimleri bugün bir araya getirdi. Gülen-HDP-CHP-Aydın Doğan el ele verdi. İttifak kurup, işçi dostu kesildi. Kanlı 1 Mayıs'ın yaşandığı Kazancı Yokuşu'nda çekilen fotoğraf, karanlık ortaklığı gözler önüne serdi1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, "kaos ittifakının" gölgesi altında kaldı. "Üst aklın"başını çektiği CHP-HDP ve Fethullah Gülen ortaklığı, işçileri bahane edip kaos çığırtkanlığıyaptı. Düne kadar aynı yolda yürümeyen isimler, 1 Mayıs bahanesiyle el ele verince, ortaya"buzdağının arkası göründü" dedirten fotoğraf çıktı. Türkiye zenginleştikçe, karanlık lobiler rahatsız oldu. "Üst akıl", Paralel Örgüt lideri Fethullah Gülen ile kafa kafaya verdi.Seçim öncesi Gülen-CHP ve HDP ortaklığa girişti! Amaç 7 Haziran'da AK Parti'ye karşı güçlenmekti. Aydın Doğan ve Gülen medyası ise görevlerini yapmak üzere harekete geçti. Yayınlarıyla 7 Haziran ittifakına açık destek verdi. Doğan medyası, "barajı geçmeli" bahanesiyle Demirtaş'ın ve CHP'nin yıldızını parlatmayı ihmal etmedi.



İNGİLTERE'DEN KAOS ÇIKIŞI



Kirli oyun, Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı'nın HDP'li Diyarbakır Belediye Başkanı Gültan Kışanak'ı ziyaret etmesiyle adeta belgelendi. Belediyenin arka kapısından çıkıp izini belli etmek istemeyen Dumanlı, daha sonra Kışanak'ın ifadelerine gazetesinde geniş yer verdi. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, kaos beklentisi içinde olanTürkiye düşmanı ülkelerin ve içerideki uzantıları için bulunmaz bir nimetti! Irkçı cinayetlerle ve orantısız güçle gündeme gelen ABD'deki polis terörünü görmezden gelenİngiltere, 1 Mayıs için harekete geçti. İngiltere Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına yönelik "Taksim Meydanı'nda kaos ve şiddet tırmanacak. Polis orantısız güç kullanacak. Meydanlardan uzak durun" uyarısı yaptı. Aydın Doğan'ın CNN Türk'ü ise "HDP ve CHP'nin oylarına zarar gelebilir" düşüncesiyle "1 Mayıs'ta evden çıkmayın" diye uyardı. Önceki gün objektiflere yansıyan fotoğraf ise Türkiye üzerinde oynanan kirli oyunları adete gün yüzüne çıkarttı.



AĞABEYİ KANDİL'DE KENDİSİ TAKSİM'DE



Kandil'de elinde kaleşnikofla eğitim veren ağabeyi Nurettin Demirtaş ile ilgili tek laf edemeyen HDP'li Selahattin Demirtaş, önceki gün 1 Mayıs 1977'de Kazancı Yokuşu'nda ölen 37 kişiyi karanfillerle andı. 1 Mayıs'ta işçilerin Taksim'e gitmesini Müslümanlar'ın Kabe'ye gitmesine benzeten Demirtaş'ın yanında CHP'li Süleyman Çelebi, CHP İstanbul 2'nci Bölge milletvekili adayı Mustafa Sarıgül vardı. "Gizli ittifakın" belgesi niteliğindeki fotoğrafı görenler, "Diğerleri nerede?" diye sordu. Çünkü fotoğrafın "görülmeyen yüzleri" siyasi mühendisliğe imza atan Fethullah Gülen, Aydın Doğan, Ekrem Dumanlı, Hakan Şükür, Mahmut Tanal, Gültan Kışanak'tı.



DAVUTOĞLU: KAOSA İZİN VERMEYİZ



Başbakan Ahmet Davutoğlu, 1 Mayıs İşçi Bayramı'na yönelik önemli mesajlar verdi. 1 Mayıs'ın düğün, bayram havasında geçmesini temenni eden Davutoğlu, "İlk fırsatta ben de Taksim'e gidip 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenleri anacağım" ifadesini kullandı. "Provokatörlerin oyununa gelmeyin. Seçime giderken ülkede kaos çıkartmak isteyenlere fırsat vermeyeceğim" dedi. Davutoğlu, HDP'li Selahattin Demirtaş'ın Kabe ile ilgili sözlerine ise tepki gösterdi: "İster ateist ol, ister anarşist ol senin bileceğin şey. Ama biz Kabe'ye laf söyletmeyiz. Ne inanç taşırsan taşı. Ama biz Kabe'ye şirk koşulmasına izin vermeyiz."



25 BİN POLİS GÖREVDE



1 Mayıs kutlamalarına izin verilmeyen Taksim Meydanı'na giden tüm yollar kapatıldı. Provokasyon uyarısı ise İstanbul Emniyeti'ni harekete geçirdi. 25 bin polis görevlendirildi.1 Mayıs kutlamaları nedeniyle her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli illerden uçaklarla İstanbul'a takviye polislerin geleceği bildirildi. Çevre iller dışında Elazığ, Diyarbakır, Van, Muş, Ağrı ve Gaziantep'ten İstanbul'da görev alacak çevik kuvvet polisi için THY'den 6 uçak kiralandı.