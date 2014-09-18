T24 LogoT24 Logo
Gündem

Takvim Kılıçdaroğlu ile Gülen'i birleştirdi, CHP'nin 6 okunu 1'e indirdi

'Kılıçdaroğlu, sırtını Fethullah Gülen'e dayadı. Şimdi de hocanın batık bankası Bank Asya'yı savunmak için Başbakan'a mektup yazdı'

18 Eylül 2014 13:45

Takvim gazetesi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başbakan Ahmet Davutoğlu'na Bank Asya uyarısında bulunduğu açık mektuba birinci sayfasından tepki gösterdi. Gazete “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sırtını Fethullah Gülen'e dayadı. Seçimlerde ona umut bağladı. Ancak hüsrana uğradı. Sinirini rakıdan çıkardı. Şimdi de hocanın batık bankası Bank Asya'yı savunmak için Başbakan'a mektup yazdı” ifadelerini kullandı. 

Takvim “Okunu Çıkardı!” manşetiyle çıktığı bugünkü (18 Eylül 2014) baskısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Fethullah Gülen'in fotoğraflarını fotoşopla birleştirdi. CHP'nin ilkelerini gösteren altı okunu tek oka indirerek 'Fethullahçılık' olarak değiştirdi.

Gazetede yer alan haber şöyle:

Fethullah Gülen, devlet içinde devlet kurmak istedi. 17-25 Aralık operasyonları hocanın darbe planlarını deşifre etti. Gülen Cuntası hüsrana uğrarken, emniyet ve yargıdaki adamları da kendini ele verdi. Cemaatin finans kaynağı olan Bank Asya'daki usulsüzlükler ise gözler önüne serildi. Bankanın cemaatin işadamlarına usulsüz şekilde krediler verdiği belirlendi. Bu gelişmeden sonra banka batışın sinyalini verdi. Ancak Gülen'in bankası için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu devreye girdi. Seçimlerde sırtını cemaata dayayan, Gülen'in isteği doğrultusunda partisine şekil vermeye kalkan Kılıçdaroğlu, Başbakan Ahmet Davutoğlu'na "açık" bir mektup gönderdi. 

 

Son kez uyarıyormuş!

 

Mektubuna, "Sizi peşinen uyarıyorum, bankacılık sektöründe yaşanabilecek yeni bir krizin sorumlusu olmaya adaysınız" şeklinde tehditvari ifadelerle başlayan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Türk bankalarını korumak, kollamak, denetlemek sizin ve hükümetinizin işidir. Son kez uyarıyorum; Türk ekonomisi bankacılık kesiminde bugünkünü andıran bir dedikodu ve karalama kampanyasının bedelini ağır ödedi. 25 banka battı, milli gelirin üçte biri kadar zarar edildi. Eğer Başbakan iseniz lütfen gereğini yapın. Hedefteki bankada sorun varsa, yasal çerçevede kalarak çözün. Yok, sorun bankada değil, yüksek rakımlı tepenin sakinindeyse, kendisini önce bir sükûnete davet edin. O Beyefendiye sorumsuzluğunun size ve Türkiye'ye ödeteceği bedeli de hatırlatın." 

 

Ucu ABD'ye dokununca ilan verdi

 

Öte yandan, ABD vatandaşlığına geçmek için düğmeye basan Fethullah Gülen, Irak'ı kan gölüne çeviren IŞİD terörüne sessiz kaldı. Gülen, teröristler ABD vatandaşının kafasını kesip ABD'ye meydan okuyunca uyandı!
ABD'nin çıkarları doğrultusunda hareket eden ve parael çete terörü estiren hoca, ABD'nin önemli gazetelerine verdiği bir ilanla IŞİD terörünü kınadı. İlanda, başta ABD'li gazeteciler James Foley ve Steven Sotloff'in aileleri ve yakınları olmak üzere, IŞİD saldırılarında hayatlarını kaybedenlerin aile ve sevenlerine başsağlığı diledi. "IŞİD zulmü en ağır şekilde lanetlenmeli" başlıklı ilan, New York Times, Washington Post, Chicago Tribune, Wall Street Journal ve Los Angeles Times gazetelerinde yayınlandı.

 

Bu büyük bir ihanettir

 

Başbakan Ahmet Davutoğlu ise Kılıçdaroğlu'nun skandal mektubuna anında cevap verdi. Davutoğlu, "Mektup gelmedi. Ana muhalefet partisi liderinin ülkenin başbakanına mektup yazacaksa doğrudan iletmesi gerekirdi" dedi. Ardından da şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ifadeler devlet ahlakı tarafından utanç vericidir. Böylesi bir üslup Türk siyasetine de yakışmaz. 25 bankanın battığından söz ediyor. 

 

Kriz bekliyorlar

 

25 bankanın battığı dönemden Türkiye'yi alıp çıkaran biziz. Birtakım gizli twitter hesaplarına göre bir ana muhalefet liderinin Türkiye'yi zan altında bırakması düşündürücüdür. Türkiye'deki bankacılık sisteminin de ekonomik hayatın da garantörü Türkiye Cumhuriyeti hükümetidir. Sayın Kılıçdaroğlu bu üslubuyla dışarıda birilerine ve onların buradaki uzantılarına 'Türk ekonomisinde bir kriz beklentisi var' görüntüsü vermek istiyorsa, bu açık bir şekilde Türkiye'deki istikrara ve Türk ekonomisine yönelik bir ihanettir."

18 Eylül 2014 tarihli Takvim gazetesinin ilk sayfasını görmek için tıklayınız. 

ETİKETLER

takvimfethullah gülenkemal kılıçdaroğlumanşetbank asyaahmet davutoğlualtı ok

İlgili Haberler

Erdoğan: BDDK, Bank Asya konusunda kararını vermeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fitch ve Moody's'in siyasi açıklamalar yaptıklarını belirterek, 'Başbakan'a söylerim, gerekirse ilişkilerimizi keseriz' diye konuştu

Bank Asya'dan 225 milyon liralık hamle

Bank Asya 900 milyon liralık ödenmiş sermayesini 225 milyon lira artırarak 1 milyar 125 milyon liraya çıkardı...

Eski SPK Başkanı: BDDK ve SPK, Bank Asya'yı batırmaya yönelik söylemlerin önüne geçmeli

Eski SPK Başkanı Doğan Cansızlar'a göre Fitch ve Moody’s ile ilişkilerin kesilmesi faizi yükseltmekten öteye gitmez

Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'na Bank Asya uyarısı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Başbakan Davutoğlu'na bankacılık sektöründe yaşanabilecek krize dikkat çeken bir mektup yazdı

Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na Bank Asya cevabı: Gizli Twitter hesaplarına bakıp Türkiye'yi zan altında bırakıyor

Davutoğlu Makedonya Başbakanı ile görüşmesinin ardından gündemi değerlendirdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24