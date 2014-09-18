Takvim Kılıçdaroğlu ile Gülen'i birleştirdi, CHP'nin 6 okunu 1'e indirdi

Takvim gazetesi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başbakan Ahmet Davutoğlu'na Bank Asya uyarısında bulunduğu açık mektuba birinci sayfasından tepki gösterdi. Gazete “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sırtını Fethullah Gülen'e dayadı. Seçimlerde ona umut bağladı. Ancak hüsrana uğradı. Sinirini rakıdan çıkardı. Şimdi de hocanın batık bankası Bank Asya'yı savunmak için Başbakan'a mektup yazdı” ifadelerini kullandı.

Takvim “Okunu Çıkardı!” manşetiyle çıktığı bugünkü (18 Eylül 2014) baskısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Fethullah Gülen'in fotoğraflarını fotoşopla birleştirdi. CHP'nin ilkelerini gösteren altı okunu tek oka indirerek 'Fethullahçılık' olarak değiştirdi.

Gazetede yer alan haber şöyle:

Fethullah Gülen, devlet içinde devlet kurmak istedi. 17-25 Aralık operasyonları hocanın darbe planlarını deşifre etti. Gülen Cuntası hüsrana uğrarken, emniyet ve yargıdaki adamları da kendini ele verdi. Cemaatin finans kaynağı olan Bank Asya'daki usulsüzlükler ise gözler önüne serildi. Bankanın cemaatin işadamlarına usulsüz şekilde krediler verdiği belirlendi. Bu gelişmeden sonra banka batışın sinyalini verdi. Ancak Gülen'in bankası için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu devreye girdi. Seçimlerde sırtını cemaata dayayan, Gülen'in isteği doğrultusunda partisine şekil vermeye kalkan Kılıçdaroğlu, Başbakan Ahmet Davutoğlu'na "açık" bir mektup gönderdi.

Son kez uyarıyormuş!

Mektubuna, "Sizi peşinen uyarıyorum, bankacılık sektöründe yaşanabilecek yeni bir krizin sorumlusu olmaya adaysınız" şeklinde tehditvari ifadelerle başlayan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Türk bankalarını korumak, kollamak, denetlemek sizin ve hükümetinizin işidir. Son kez uyarıyorum; Türk ekonomisi bankacılık kesiminde bugünkünü andıran bir dedikodu ve karalama kampanyasının bedelini ağır ödedi. 25 banka battı, milli gelirin üçte biri kadar zarar edildi. Eğer Başbakan iseniz lütfen gereğini yapın. Hedefteki bankada sorun varsa, yasal çerçevede kalarak çözün. Yok, sorun bankada değil, yüksek rakımlı tepenin sakinindeyse, kendisini önce bir sükûnete davet edin. O Beyefendiye sorumsuzluğunun size ve Türkiye'ye ödeteceği bedeli de hatırlatın."

Ucu ABD'ye dokununca ilan verdi

Öte yandan, ABD vatandaşlığına geçmek için düğmeye basan Fethullah Gülen, Irak'ı kan gölüne çeviren IŞİD terörüne sessiz kaldı. Gülen, teröristler ABD vatandaşının kafasını kesip ABD'ye meydan okuyunca uyandı!

ABD'nin çıkarları doğrultusunda hareket eden ve parael çete terörü estiren hoca, ABD'nin önemli gazetelerine verdiği bir ilanla IŞİD terörünü kınadı. İlanda, başta ABD'li gazeteciler James Foley ve Steven Sotloff'in aileleri ve yakınları olmak üzere, IŞİD saldırılarında hayatlarını kaybedenlerin aile ve sevenlerine başsağlığı diledi. "IŞİD zulmü en ağır şekilde lanetlenmeli" başlıklı ilan, New York Times, Washington Post, Chicago Tribune, Wall Street Journal ve Los Angeles Times gazetelerinde yayınlandı.

Bu büyük bir ihanettir

Başbakan Ahmet Davutoğlu ise Kılıçdaroğlu'nun skandal mektubuna anında cevap verdi. Davutoğlu, "Mektup gelmedi. Ana muhalefet partisi liderinin ülkenin başbakanına mektup yazacaksa doğrudan iletmesi gerekirdi" dedi. Ardından da şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ifadeler devlet ahlakı tarafından utanç vericidir. Böylesi bir üslup Türk siyasetine de yakışmaz. 25 bankanın battığından söz ediyor.

Kriz bekliyorlar

25 bankanın battığı dönemden Türkiye'yi alıp çıkaran biziz. Birtakım gizli twitter hesaplarına göre bir ana muhalefet liderinin Türkiye'yi zan altında bırakması düşündürücüdür. Türkiye'deki bankacılık sisteminin de ekonomik hayatın da garantörü Türkiye Cumhuriyeti hükümetidir. Sayın Kılıçdaroğlu bu üslubuyla dışarıda birilerine ve onların buradaki uzantılarına 'Türk ekonomisinde bir kriz beklentisi var' görüntüsü vermek istiyorsa, bu açık bir şekilde Türkiye'deki istikrara ve Türk ekonomisine yönelik bir ihanettir."

18 Eylül 2014 tarihli Takvim gazetesinin ilk sayfasını görmek için tıklayınız.