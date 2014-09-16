Bank Asya'dan 225 milyon liralık hamle

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Bank Asya konusunda “Gereğini yapmalılar yoksa sorumlu olurlar” sözleriyle BDDK’yı uyarmasının ardından sabah erken saatlerde bankadan yapılan açıklamada, Bank Asya’nın en yüksek sermaye yeterlilik rasyosuna sahip bankalardan biri olduğu belirtildi ve kamu otoritelerin tüm taleplerinin yerine getirildiği bildirildi. Banka ikinci hamlesini ise 225 milyon lira nakdi sermaye artışına giderek yaptı.

Bank Asya yönetimi gün içinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı ikinci açıklamada şöyle denildi:

"Bankamız Yönetim Kurulu'nun 16 Eylül tarihli kararı ile bankamızın 900 milyon liralık ödenmiş sermayesinin 225 milyon lira artırılmak suretiyle 1 milyar 125 milyon liraya çıkarılmasına, artırılacak 225 milyon lira sermayenin tamamının nakden karşılanmasına karar verilmiştir" denildi.

Bank Asya'dan sabah saatlerinde yapılan ilk açıklamada da şöyle denilmişti:

“Kamuoyunun da yakından takip ettiği üzere; yaklaşık on aydır Bankamız mudilerini tedirgin etmeye yönelik olarak Kanunlara alenen aykırı bir şekilde suç teşkil eden ve gerçeğe açıkça aykırı beyanlar verilmekte, haberler yapılmaktadır.

Yapılan tüm bu saldırılara rağmen, Bankamız bu güne kadar hiçbir mudisini ve müşterisini mağdur etmeden tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olup faaliyetlerini kesintisiz bir şekilde sürdürmektedir. Bu süreç zarfında Bankamız bütün mudilerine mevduatlarını zamanında eksiksiz olarak ödemiş, ödemeye de devam edecektir. Bugüne kadar Bankamızda mevduatı olup da parasını çekemeyen tek bir mudimiz bulunmamaktadır.

Bu süreçte yürütülen ekonomik linç kampanyasına karşı, sağduyusunu koruyarak mevduatını Bankamızda tutan ve destek olmak amacıyla mevduatlarını yatıran kadirşinas halkımızın desteğini hafife alarak, Bankamızı ödeme güçlüğü içerisine düşürme planı yapan çevrelere rağmen, Bankamız müşterilerine karşı olan yükümlülüklerini yerine getirmeye devam edecektir.

Sektörde en yüksek Sermaye Yeterlilik Rasyosuna sahip bankalardan biri olan Bankamız, on aydan beri eşine az rastlanır şekilde yoğun denetimlerden geçmiş ve ilgili kamu otoritelerinin tüm taleplerini yerine getirmiştir.

Bankamız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, hissedarlarının, yatırımcılarının, müşterilerinin ve Türk Bankacılık Sisteminin hak ve menfaatlerini korumak için gerekli yasal girişimlerde bulunmaya devam edecektir. Hukuk Devletine olan güvenimiz ve adaletin tecelli edeceğine olan inancımız kapsamında Bankamız, gerek iç hukuk mevzuatından ve gerekse uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan tüm yasal haklarını, ilgili adli ve idari merciler nezdinde aramaya ve konunun yakın takipçisi olmaya devam edecektir.”