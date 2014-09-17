T24 LogoT24 Logo
Politika

Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'na Bank Asya uyarısı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Başbakan Davutoğlu'na bankacılık sektöründe yaşanabilecek krize dikkat çeken bir mektup yazdı

17 Eylül 2014 17:08

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fethullah Gülen cemaati bünyesinde görüldüğü için "devlet eliyle banka batırma" tartışmalarına yol açan Bank Asya krizine ilişkin, Başbakan Ahmet Davutoğlu'na Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "BDDK gereğini yapmalı" sözlerini hatırlatarak "Bankacılık sektöründe yaşanabilecek yeni bir krizin sorumlusu olmaya adaysınız" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun “Başbakan Ahmet Davutoğlu” diye başlayan, “Sayın Başbakan, sizi peşinen uyarıyorum” diye devam eden açık mektubu şöyle:

“Sayın Başbakan,

Sizi peşinen uyarıyorum:

Bankacılık sektöründe yaşanabilecek yeni bir krizin sorumlusu olmaya adaysınız.

Yüksek rakımlı tepede oturan beyefendinin, Türk bankalarından birisini hedef alan ve açık suç oluşturan sözleri karşısında sessiz kalıyorsunuz.

Yeniden uyarıyorum:

O zat Anayasal açıdan sorumsuzdur, siyaseten hesaba gelmez.

Türk bankalarını korumak, kollamak, denetlemek sizin ve hükümetinizin işidir, bu sorumluluk kanun karşısında da, seçim sandığında da paylaşılamaz.

Türkiye gibi açık toplumlarda suç ve ceza süreci şeffaftır.

“Şuradan yakalayamadık, buradan ceza keselim” olmaz.

Bir bankayı sermayedarı, mevduat veya kredi müşterisine göre ödüllendirme veya cezalandırma hakkına, yetkisine kimse sahip değildir.

Böyle bir keyfilik mali sistemin ortasında pimi çekilmiş el bombası bırakmaya benzer.

Bu oyunun kazananı olmaz, herkes kaybeder.

Bankalar Kanunu açıktır:

• Sorunlu bankaya önce 68. madde uygulanır, önlem alması istenir.

• Bir sonraki adımda, 70. maddeye göre yönetim değişir, atama yapılır.

• Bu adımlar olmadan 71. maddeye göre bankaya el ko-nu-la-maz.

Son kez uyarıyorum:

Türk ekonomisi bankacılık kesiminde bugünkünü andıran bir dedikodu ve karalama kampanyasının bedelini ağır ödedi.

25 banka battı, milli gelirin üçte biri kadar zarar edildi.

Eğer Başbakan iseniz lütfen gereğini yapın.

Hedefteki bankada sorun varsa, yasal çerçevede kalarak çözün.

Yok, sorun bankada değil, yüksek rakımlı tepenin sakinindeyse, kendisini önce bir sükûnete davet edin. O Beyefendiye sorumsuzluğunun Size ve Türkiye’ye ödeteceği bedeli de hatırlatın.

Bankayı, sermaye piyasasındaki yerli ve yabancı yatırımcıyı tedirgin ve mağdur edenleri, kanunun açık hükümlerine göre cezalandırın.

Tavsiyem bunları yapın ve Başbakan olarak göreve başlayın.

Kolay gelsin.”

ETİKETLER

bank asyabddkkılıçdaroğluchpdavutoğluerdoğanuyarıbddkakpak particemaatkrizbankacılık sektörü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24