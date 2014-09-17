Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'na Bank Asya uyarısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fethullah Gülen cemaati bünyesinde görüldüğü için "devlet eliyle banka batırma" tartışmalarına yol açan Bank Asya krizine ilişkin, Başbakan Ahmet Davutoğlu'na Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "BDDK gereğini yapmalı" sözlerini hatırlatarak "Bankacılık sektöründe yaşanabilecek yeni bir krizin sorumlusu olmaya adaysınız" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun “Başbakan Ahmet Davutoğlu” diye başlayan, “Sayın Başbakan, sizi peşinen uyarıyorum” diye devam eden açık mektubu şöyle:

“Sayın Başbakan,

Sizi peşinen uyarıyorum:

Bankacılık sektöründe yaşanabilecek yeni bir krizin sorumlusu olmaya adaysınız.

Yüksek rakımlı tepede oturan beyefendinin, Türk bankalarından birisini hedef alan ve açık suç oluşturan sözleri karşısında sessiz kalıyorsunuz.

Yeniden uyarıyorum:

O zat Anayasal açıdan sorumsuzdur, siyaseten hesaba gelmez.

Türk bankalarını korumak, kollamak, denetlemek sizin ve hükümetinizin işidir, bu sorumluluk kanun karşısında da, seçim sandığında da paylaşılamaz.

Türkiye gibi açık toplumlarda suç ve ceza süreci şeffaftır.

“Şuradan yakalayamadık, buradan ceza keselim” olmaz.

Bir bankayı sermayedarı, mevduat veya kredi müşterisine göre ödüllendirme veya cezalandırma hakkına, yetkisine kimse sahip değildir.

Böyle bir keyfilik mali sistemin ortasında pimi çekilmiş el bombası bırakmaya benzer.

Bu oyunun kazananı olmaz, herkes kaybeder.

Bankalar Kanunu açıktır:

• Sorunlu bankaya önce 68. madde uygulanır, önlem alması istenir.

• Bir sonraki adımda, 70. maddeye göre yönetim değişir, atama yapılır.

• Bu adımlar olmadan 71. maddeye göre bankaya el ko-nu-la-maz.

Son kez uyarıyorum:

Türk ekonomisi bankacılık kesiminde bugünkünü andıran bir dedikodu ve karalama kampanyasının bedelini ağır ödedi.

25 banka battı, milli gelirin üçte biri kadar zarar edildi.

Eğer Başbakan iseniz lütfen gereğini yapın.

Hedefteki bankada sorun varsa, yasal çerçevede kalarak çözün.

Yok, sorun bankada değil, yüksek rakımlı tepenin sakinindeyse, kendisini önce bir sükûnete davet edin. O Beyefendiye sorumsuzluğunun Size ve Türkiye’ye ödeteceği bedeli de hatırlatın.

Bankayı, sermaye piyasasındaki yerli ve yabancı yatırımcıyı tedirgin ve mağdur edenleri, kanunun açık hükümlerine göre cezalandırın.

Tavsiyem bunları yapın ve Başbakan olarak göreve başlayın.

Kolay gelsin.”