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Medya

Takvim gazetesi kapanıyor iddiası

16 Ocak 2021 10:28

Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Takvim gazetesinin kapatılacağı iddia edildi.

Hükûmete yakınlığıyla bilinen Takvim gazetesinin basılı yayına son verip yayın hayatına dijitalde devam edeceği iddia edildi.

Aynı grup bünyesindeki Sabah gazetesinde tensikat depremi yaşanırken, gazetenin Ankara, İzmir, Adana ve Antalya ekleri kapandı.

TIKLAYIN | Sabah gazetesinde büyük tenkisat; 'işine son verilen isimler belli oldu' iddiası

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