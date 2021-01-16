Takvim gazetesi kapanıyor iddiası

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Takvim gazetesinin kapatılacağı iddia edildi.</p>\n<p>Hükûmete yakınlığıyla bilinen Takvim gazetesinin basılı yayına son verip yayın hayatına dijitalde devam edeceği iddia edildi.</p>\n<p>Aynı grup bünyesindeki Sabah gazetesinde tensikat depremi yaşanırken, gazetenin Ankara, İzmir, Adana ve Antalya ekleri kapandı.</p>\n<p><a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/sabah-gazetesinde-buyuk-tenkisat-isine-son-verilen-isimler-belli-oldu-iddiasi,926862"><strong>TIKLAYIN | Sabah gazetesinde büyük tenkisat; 'işine son verilen isimler belli oldu' iddiası</strong></a></p>\n</body>\n</html>