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Sabah gazetesinde büyük tenkisat; 'işine son verilen isimler belli oldu' iddiası

16 Ocak 2021 00:41

Turkuvaz Medya Grubu’na ait Sabah gazetesinde işten çıkarmalar başladı. Tenkisat dalgasının büyüyeceği ve diğer servislerden de çıkarmaların yaşanacağı iddia edildi. 

MedyaRadar'da yer alan habere göre, Sabah gazetesinde start alan işten çıkarmalarda ilk isimler de belli oldu. Polis-adliye muhabirleri Ali Oktay ve Barış Sözal, Yazı İşleri'nden sayfa sekreteri Nilüfer Meşeli Erdem, ekonomiden İbrahim Acar ve Pınar Çelik, magazin servisinden Özlem Avcı, Günaydın ekinden Güler Işık Üzen'in işine son verildiği öğrenildi.

Bölge eklerinin kapanması ile birlikte Türkiye’nin farklı şehirlerinde çalışan Sabah muhabirleri ve editör kadrosunun da işsiz kalacağı öne sürülüyor.

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