1 Mayıs'ta Taksim'e çıkan 3 KP'li ve 2 kişi daha tutuklandı!

1 Mayıs'ta polis çemberini yararak Taksim Meydanı'na çıkan ve sonrasında dövülerek gözaltına alınan Komünist Parti üyelerinden 3'ü, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Komünist Parti üyeleri Deniz Sinan Tunaboylu, Bahtiyar Şahin ve Ali Adıgüzel'in "memura mukavemet" gerekçesiyle tutuklandığı öğrenildi.

Gözaltındaki 2 Mücadele Birliği üyesi de tutuklandı. Daha önce 1 Mayıs olaylarıyla ilgili 4 kişi daha tutuklanmıştı. Böylece tutuklama sayısı 9'a çıktı. Diğer KP'liler adli denetim şartıyla serbest bırakıldı.

Hukukta Sol Tavır Derneği, konuyla ilgili bir açıklama yaparak,1 Mayıs'ta gözaltına alınan 29'u Komünist Parti üyesi 31 kişinin savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiğini duyurmuştu. Komünist Parti üyelerinin tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmesine gerekçe olarak "2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına muhalefet" ve "kamu görevlisine direnmek" iddiası gösterilmişti.

İfadelerinin alınması için Çağlayan'a getirilen Komünist Parti üyesi ve milletvekili adayları Neslihan Koçaslan ve Hafize Kazcı polis otobüsünde polislerin saldırısına uğramıştı. Koçaslan ve Kazcı'nın durumlarının iyi olduğu öğrenildi.