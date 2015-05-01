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Taksim'de köpeğe de polis müdahalesi!

Bir sokak köpeği, yüzüstü yere yatırılan bir kişiyi koklamak istedi. Bu sırada gözaltı yapan polis, köpeği tekmeleyerek uzaklaştırdı

01 Mayıs 2015 15:53

1 Mayıs'ta kapatılan Taksim Meydanı'na giren Komünist Partililerin gözaltına alındığı sırada bir köpek yerde ters kelepçeyle yatırılan bir eylemciyi koklarken polis tarafından tekmelendi.

Simit Sarayı'na saklandıkları öğrenilen 50 kadar KP'li, koşarak bariyerleri aştı ve Cumhuriyet Anıtı'na girdi. Polisin müdahale ettiği KP'liler yere yatırıldı ve ters kelepçe takıldı.

Bu sırada, objektiflere yansıyan bir an, günün en çok konuşulacak fotoğraflarından birine dönüştü.

Bir sokak köpeği, yüzüstü yere yatırılan bir kişiyi koklamak istedi. Bu sırada gözaltı yapan polis, köpeği tekmeleyerek uzaklaştırdı.

 

Köpek polis arabasının peşinden koştu

 

Polis gözaltına aldığı göstericileri ekip arabasına bindirdi. Ancak köpek vazgeçmedi. Gözaltına alınan eylemcilerin bulunduğu ekip arabasının arkasından havlayarak koşmaya devam etti.

İşte o görüntüler:

 

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