Taksim'den sonra Aksaray Meydanı da yenileniyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, ''Aksaray'da tarihi caminin ve dokunun da daha iyi hissedebilmesini sağlayacak, yayalaştırma ağırlıklı bir düzenleme getiriyoruz'' dedi.

Saraçhane'deki makamında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Topbaş, Aksaray Meydanı'nı önemsediklerini belirtti.

İstanbul'un kimlikli ve tarihi meydanlarını tekrar elden geçirdiklerini ifade eden Topbaş, ''Bunlardan biri de Aksaray Meydanı. Beyazıt Meydanı ile ilgili de şu an çalışmalar devam ediyor. Üsküdar, Kadıköy ve Kabataş'ta bir meydan edinme çalışmamız var. Maltepe'de bir meydan hazırlığımız olacak inşallah'' dedi.

Aksaray Meydanı'nda şu anda araçların geçtiği, deprem riski de taşıyan viyadüğün kaldırılacağını ve 61 bin metrekare büyüklüğünde bir meydanın ortaya çıkacağını anlatan Topbaş, şöyle konuştu:

''Aksaray'da tarihi caminin ve dokunun da daha iyi hissedebilmesini sağlayacak, yayalaştırma ağırlıklı bir düzenleme getiriyoruz. Meydanla ilgili karar da 14 Eylül 2012 itibarıyla meclisimizden oy çokluğuyla geçti. Burada ana muhalefet partisi destek vermedi. Ne hikmetse anlamak mümkün değil. Bölgede tekrar kendisini hissettirecek bir meydan konsepti ortaya çıkacak. Şu anda meydanla ilgili proje çalışmaları yapılıyor.''

Beyazıt'ta da aynı şekilde bir meydan düzenlemesi yapılmasının planlandığını belirten Kadir Topbaş, ''Eski İstanbullular gayet iyi bilirler. Benim de çocukluğum ve geçmiş dönemimde hatırladığım meydana benzer tarzda biraz daha düzenli, labirentler halinde olmayan ve araç parklanmasına müsaade etmeyen bir düzen getireceğiz. Bunun da çalışmaları devam ediyor'' diye konuştu.

Topbaş, bir soru üzerine Aksaray'da viyadüksüz bir meydan oluşturacaklarını ifade ederek, şunları söyledi:

''Yakından bakarsanız görürsünüz. Valide Sultan Camisi'nin kapısı aşağıda kalıyor. Zemin dolgu yemiş, kodlar yükselmiş. Bu kodu bir miktar indirmeyi düşünüyoruz. Murat Paşa Camisi ve çevresinde de bir trafik düzenlemesi yaparak bu iki cami arasını belki viyadüksüz bir meydana dönüştüreceğiz. Bu da 61 bin metrekarelik ciddi büyük bir alanı ifade etmektedir. Daha güzel görüntüde bir meydan ortaya çıkaracak ve trafik akışını daha düzenli hale getirecek bir çalışma yapacağız.''

Sürme iskelelerle ilgili soru üzerine Topbaş, ''Biliyorsunuz bizim devreye aldığımız 5 yeni geminin hidrolik kapıları var. Kapılar, gemi iskeleye yanaştıktan ve rampa açıldıktan sonra açılıyor. Eski gemilerde Şirket-i Hayriye döneminden beri sürme iskele usulü var. Tabii ki daha dikkatli olunması gerekiyor. Bu konuda gerekli çalışmalar yapılıyor'' ifadelerini kullandı.

