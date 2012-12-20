Taksim trafiğine 'öncelikli yol' uygulaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 Eylül'de Aksaray-Millet Caddesi-Topkapı ile Şirinevler-Mahmutbey arasında başlatılan ve sadece toplu taşıma araçlarının kullandığı ''öncelikli yol'' uygulaması Beyoğlu'nda da devreye sokuldu.

Uygulama bugünden itibaren de Fatih'teki Aksaray-Unkapanı Köprüsü, Beyoğlu'ndaki Refik Saydam Caddesi ile Tarlabaşı Bulvarı ve Beyoğlu Şişhane, Karaköy yönü Tersane Caddesi'nde başladı.

Toplu taşıma araçları için ayrılan öncelikli yolu, İETT, özel halk otobüsleri, öğrenci ve personel servisleri ile taksiler, hafta içi sabah 07.00-10.00, akşam ise 16.00-20.00 saatleri arasında kullanabiliyor.

Denetleme, EDS kameraları ve Emniyet Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılıyor.