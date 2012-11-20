Ertuğrul Günay Taksim projesi ve Çamlıca'ya cami yapılmasına karşı çıktı

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Milliyet Gazetesi yazarı Pelin Batu ile yaptığı söyleşide taksim projesinden, Çamlıca'ya cami yapılmasına kadar bir çok konuya değindi. İşte Günay'ın açıklamalarından çarpıcı bölümler;

Şimdi Taksim meydanında bizim koruma kolumuz Arkeoloji Müzesi’nin de gözetiminde bir kazı yapılmasını uygun buldu, iş makineleriyle. Taksim arkeolojik bir sit alanı değil, kentsel bir sit alanı, bilinen bir arkeolojik buluntu yok. Geçen bir gazetede haber çıktı; adım adım kazılacak, sondaj yapılacak diye. Böyle bir kararımız yok. İş makineleri çalışacak fakat bir esere tesadüf edilirse hemen değerlendirilecek. Bir duvar çıktı Cumhuriyet Caddesi tarafında, Semavi Eyice mezar kalıntıları diyor. Olabilir. Onun dışında bizim bildiğimiz bir şey yok.

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Benzerlerinin fotoğraflarını çektim, Moskova’da birebir bulabilirsiniz. Soğan kuleler var. İstanbul’da başka soğan kuleli bina yok. Bu bir deneme. 1800’lerin ortasından 1900’lerin ortasına kadar kışla olarak, daha sonra içi top sahası, stadyum gibi kullanılmış ve 1839’da sanıyorum çevredeki yapılaşmalara imkan vermek için yıkılmış. Tarihi yapı kaldığı müddetçe tarihi yapıyı gölgeleyen yan binalar yapılamayacağı için, bir nevi ticari bir akılla yıkılmış o bina. Şimdi ben diyorum ki, evet, burada böyle bir bina varmış diye kaydımızı aldık, ama bunu niye ihya edelim?

Bu dönemde biz bir yapıyı ayağa kaldıracaksak İstanbul’da, niye bir kışla? Madem demokratikleşme, sivilleşme çağındayız bir başka yapıyı başka bir şekilde yakalayalım. İstanbul’da örneği olmayan eklektik bir yapı bu. Buraya bu yapıyı getirelim koyalım Taksim’in ortasına ve işte iki tane sergi mekanı, otuz tane de dükkan olsun. Olmasın, olmasın. İstanbul’un artık bir alışveriş merkezine ihtiyacı yok.

Burası 1839’da yıkılmış, 1940’tan itibaren ağaçlandırılmış. İstanbul’da 70 yıllık ağaçlık alanımız çok az. Ağaçları kaldıracağız ve yerine Osmanlı olmayan, Roma olmayan eklektik bir deneme binayı koyacağız ve bunun içine bir AVM yapacağız. Bence yanlış. Taksim gezi yayalaştırma projesini destekliyorum, ama bu binayı desteklemiyorum. Bu konuda verilmiş bir karar yok şu anda. Ben yapılmasın düşüncesindeyim. Devasa bir yeşil alan olsun İstanbul’da, yayalaştırılsın Taksim, ama park düzelmesin, benim düşüncem bu.

Çamlıca Camii bizim bakanlığımızla ilgili doğrudan bir şey değil. Ben de bu açıdan ilgileniyorum. Neden ilgileniyorsun diyenler oldu bana ama İstanbul’la ilgili bu. İstanbul’da yapılan bir yapı, bir ibadethane, bir tarihi eser, hepsi İstanbul’un bütününü etkiliyor. Bazı yapılar yapıldıktan sonra insanın itiraz etmeye takati kalmıyor.

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Diyanetle ilgili bir yasal düzenleme oldu. Diyanet bu camilerin mimarisine karışsın diye bir yetkilendirme yapıldı sanıyorum. Ben bu konuda uyardım, bu camileri denetleyen bir birim olmalıdır diye. Çünkü dünyanın en güzel camilerini yapmış bir toprakta dünyanın en çirkin, sadece camileri değil, çok çirkin binaları yapılıyor. Son günlerde çok kötü örnekler yaratmış bir topluma dönüştük. Çeki düzen verme gayreti var, ama şimdi de taklide döndük.