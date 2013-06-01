Taksim'de seyyar hastaneler kuruldu

Gezi Parkı eylemine polisin müdahalesi sonucu, yüzlerce vatandaş yaralandı. Yaralıların akın ettiği başta Taksim ilkyardım olmak üzere civar hastaneler yaralılara bakmakta zorlanırken Türk Tabipler Birliği Beyoğlu'nda acil ilk müdahale birimi kurdu.

Taksim Gezi Parkı eylemine polis tarafından yapılan müdahaleye karşın vantandaşlar eylemi sürdürmeye devam ediyorlar.

Elif İnce ve İdris Emen'in radikal.com.tr'da yer alan haberine göre, akşam saatlerinde polisle vatandaş arasında çatışmaya dönüşen olaylar sonucunda yaralanan vatandaşlar hastanelere akın ediyor. Sağlık Bakanlığı yaralı sayısı hakkında bilgi vermezken, Türk Tabipler Birliği yaralı sayasını ‘yüzlerce’ diyerek belirtiyor.

Acil ilk müdahale birimi

Yaralı sayısının çokluğu ve civar hastanelerin bu sayı karşısında yetersiz kalmasının ardından Türk Tabipler Birliği Beyoğlu İpek Sokak’ta bulunan Makine Mühendisler Odası’nın alt katında acil ilk müdahale birimi kurdu.

Seferberlik havası

Acil ilk müdahale biriminde doktor hemşire ve stajyer doktorlardan oluşan 60 kişilik bir ekip görev yapıyor. Birimin ilk yardım esnasında kullandığı ilaçlar ve malzemelerin önemli kısmı Eczacılar Odası tarafından sağlanmış. Ayrıca birimin varlığından haberdar olan vatandaşların da buz, eldiven gibi malzemeler getirerek katkıda bulunmaya çalıştıkları, yine civar eczanelerin malzeme vererek katkıda bulundukları belirtiliyor.

Gaz, gaz kapsülü, plastik mermi

Saat 17:00’de kurulan merkeze gece yarısına kadar geçen zamanda 200’ün üzerinde yaralı gelmiş. Yaralılar arasında astım krizine girenler, plastik mermiyle yaralananlar, ve gaz mermisi dolayısıyla vücutlarında yanık oluşan vatandaşlar var.

10’un üzerinde kafa travması var, bunlardan birinin durumu kritik

Birime getirilen yaralılar arasında 10’un üzerinde kafa travması yaşan vatandaş var. Eyleme katılan Cihan Mutlu adlı vatandaşta, kafasına gaz kapsülü isabet etmesi sonucunda temporer kafa kemik kırığına bağlı kafa travması tespit edilmiş. Mutlu ilk müdahalesinin ardından Taksim İlk Yardım Hastanesi’nde ameliyata alınmış.

Ayrıca Taksim İlk Yardım Hastanesi’nde gözünü kaybetme tehlikesi olan bir vatandaşın yapılan ilk acil müdahalenin ardından Cerrahpeşe Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevkedildiği bildiriliyor.

Birime sokaktan sürekli olarak yaralı geliyor. Polisin müdahalesi ile zaman zaman tıkanan yolların açılması ile birlikte, yaralılar akın etmeye başlıyorlar.

‘Olaylar bitene kadar buradayız'

Beyoğlu Acil Bölge Koordinatörlüğü’ne getirilen Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden Prof Doktor İbrahim İkizceli olaylar bitene kadar bu birimlerin görev yapmaya devam edeceğini ifade ediyor. İkizceli birimde çalışmak üzere çok sayıda doktorun kendilerini aradığını, fakat yer olmadığı için reddetmek zorunda kaldıklarını belirtti. Bunun üzerine harekete geçen Tabipler Birliği, İstanbul Barosu’nun Beyoğlu ofisinde ikinci bir acil ilk müdahale birimi kurdu.

Öte yandan birim çalışanları ilk yardım için malzemelerinin yeterli olmadığını belirtiyorlar. İhtiyaç duyulan maddeler şunlar:

Steril strip, sargı bezi ve pansuman malzemeleri.

Polis ambulanslara izin vermiyor iddiası

Yaralanan vatandaşlardan acil yardım hattını arayarak ambulans isteyenler, aramalarının üzerinden yarım saat geçmesine rağmen ambulansın olay yerine gelmediğini belirtiyorlar. TTB’nin acil ilk yardım biriminde çalışan doktorlardan biri polisin ambulansların Beyoğlu sokaklarına girmesine izin vermediğini belirtiyor.

Hastanelerde yüzlerce yaralı var

Tabipler Birliği’nin verdiği rakamlara göre Taksim İlk Yardım Hastanesi’ne sabahtan beri gelen yaralı sayısı 350. Bu vakalar arasında durumu ağır olanlar da var.