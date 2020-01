Gezi Parkı direnişi 9 ile yayıldı, onbinlerce kişi sokağa döküldü!

İstanbul Taksim Meydanı'ndaki Gezi Parkı'na yapılması planlanan kışlaya karşı Türkiye ayağa kalktı. İstanbul'da yaşanan olaylar karşı birçok ilde örgütlenen eylemciler, sloganlar atarak yürüyüş yaptı. İstanbul'daki eylemler dünya basının da ilgi odağı olurken, diğer illerde de polisin biber gazlı ve tazyikli su ile polis müdahalesi yaşandı.

Taksim'deki olaylara destek amacıyla Adana, Konya, Tunceli, Mersin, Muğla, Marmaris, İzmit, Adana, İzmir'de protesto gösterileri düzenleniyor.



İstanbul

Taksim'de Gezi Parkı protestocularına sabah saatlerinde başlayan polis müdahalesi halen devam ediyor. Taksim'e çıkışlar polis barikatlarıyla kapatıldı. Polis, Taksim'e çıkmak isteyen gruplara gaz ve tazyikli suyla müdahale ediyor. İstanbul'daki olaylarda çok sayıda eylemci yaralanarak hastaneye kaldırıldı.



Taksim Gezi Parkı'nın etrafını demir bariyerlerle kapatan çevik kuvvet ekipleri alana girişlere izin vermiyor. Polis, Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen gruplara müdahale ediyor.

İstiklal, Sıraselviler ve Gümüşsuyu caddeleri ile ara sokaklardan Taksim Meydanı'na ulaşmak isteyen gruplara polis, biber gazı ve tazyikli su sıkıyor.

Polis, bu şekilde grupların Taksim Meydanı'na çıkmasını engellemeye çalışıyor.

İstiklal Caddesi'nde toplanan binlerce kişi eylemlerini sabaha kadar sürdüreceklerini açıkladı.

Olaylar sırasında gözaltına alınan bazı kişiler de emniyete götürüldü. Biber gazından etkilenenler ve çeşitli yerlerinden yaralananlar, ambulanslarla ve taksilerle hastanelere götürüldü.

Polis tarafından dağıtılan gruptakiler, farklı yerlerde yeniden birleşiyor.



Ankara

Tunalı Hilmi Caddesi’nde, Cinnah Caddesi ve Atatürk Bulvarı’ndan saat 17.00 itibariyle 4 bine yakın vatandaş parkta toplandı.

Çok kısa sürede park alanı dolarken, park alanı dışında da gösteriler yapıldı. Kalabalık ıslıklarla ve alkışlarla Hükümeti protesto ederken, "Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine" yazılı büyük bir döviz açıldı.

Vatandaşların yanı sıra, siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının ve taraftar gruplarının temsilcilerinin katıldığı protestoda vatandaşlar sık sık, "Direnişe devam, Gezi Parkı’na selam", "Gazman Tayyip" sloganları attı.

Bulvardan geçen arabalarda korna çalarak göstericilere destek verdi. Çankaya Belediyesi’nin ambulansları da önlem amaçlı parkta hazır bekletildi.

Bazı göstericiler, gruptan ayrılıp ABD Büyükelçiliği’nin önünde gösteri yapmaya başladı. ABD Büyükelçiliği’nin önündeki gruba polis müdahalesi oldu. Atatürk Bulvarı’nın her iki yönünden de göstericilere Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile tazyikli su sıkıldı.



İzmir

İzmir'de, yaklaşık 10 bin kişi, Taksim Gezi Parkı'ndaki polis müdahalesini prostesto etti. Topluluk "Her yer Taksim her yer direniş", "Kimyasal Erdoğan"ve "Direne direne kazanacağız" sloganları attı.

Sosyal paylaşım sitelerinden örgütlenen yaklaşık 10 bin genç, Taksim Gezi Park'ta ağaçların kesilmesini protesto eden göstericilere polis müdahalesini protesto etmek için biraraya geldi.

Alsancak İskelesi'nde buluşan kabalığa taraftar grupları ve bazı partilerin gençlik kolları da destek verdi. Topluluk "Her yer Taksim her yer direniş", "Kimyasal Erdoğan", "Direne direne kazanacağız", "Faşizme karşı omuz omuza", "Satılmış medya istemiyoruz" ve "Hükümet İstifa" sloganları attı.

"Diren Gezi Park İzmir Yanında", "Gezi Parkı Yıkarsanız Ülkeyi Başınıza Yıkarız" ve "Bir Orman Gibi Kardeşçesine" pankartları taşıyan topluluk Onuncu Yıl ve İzmir Marşılarını söyledi.

Topluluk daha sonra Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ne hareket geçti. Göstericiler caddeyi boydan boya doldururken apartmanların balkonlarından bazı vatandaşlar eyleme destek verdi. Yaklaşık bir saat daha protestoyu sürdüren gençlerin bir kısmı dağıldı. Bir kısım protestocu Gündoğdu Meydanı'nda çimenlerin üzerine oturup beklemeye başladı.



Mersin

Mersin'de Kamu Emekçileri Sendikası (KESK) üyeleri, İstanbul'da devam eden Gezi Parkı olaylarını protesto etmek amacıyla saksafon ve gitar eşliğinde şarkılar söyleyerek eyleme destek verdi.

İstiklal Caddesi üzerinde yer alan Özgür Çocuk Parkı içerisinde bir araya gelen yaklaşık 200 kişi oturma eylemi yaptı.

Eylem sırasında, "Gezi Parkı bizim, elinizi çekin", "Şşşt sende haykır, nükleere hayır", "Nükleere inat, yaşasın hayat", "Gel sende haykır, tek yol sosyalizm", "Orada bir Tayyip var, adamın içi dap dar", "Faşizme karşı omuz omuza" ve "Hey sende haykır, olaylara hayır" sloganları atıldı.

Gitar ve Saksafonla ritim tutularak söylenen şarkılara ve Çav Bella Marşı'na alandaki herkes eşlik etti. Eylem yaklaşık yarım saat sürerken, polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Saksafon ve gitar eşliğinde atılan sloganlara devam eden eylem olaysız sona erdi.



Tunceli

Tunceli'de sivil toplum örgütleri ve bazı siyasi partiler, İstanbul Taksim'deki Gezi Parkı'nda gösteri yapanlara yürüyüş ve basın açıklamasıyla destek verdi.

Tunceli Sanat Sokağı üzerinde bugün saat 18.30'da toplanan yaklaşık 700 kişilik grup sloganlar atarak, Behice Boran Caddesi üzerindeki AKP İl Başkanlığı Binası önüne yürüdü. AKP aleyhine slogan atan protestocular, caddeyi çift yönlü trafiğe kapattı. Grup adına basın açıklaması yapan Emek Partisi İl Başkanı Hüseyin Tunç, Taksim Gezi Parkı'nda göstericilere faşizan bir saldırı uygulandığını ifade ederek, şöyle dedi:

"AKP hükümeti yaşamın her alanında halkımıza çeşitli baskılar uygulamaya devam ediyor. Gezi Parkı'ndaki ağaç katliamını yaparak yeşil alanları nasıl yok edeceğini bütün Türkiye'ye gösterdi. Dünya bu olayları dikkatle izliyor. AKP hükümetinin gerçek yüzü her gün daha da açığa çıkıyor. Tunceli'de bütün vadilere, derelere baraj yapmak isteyen AKP hükümeti zaten yeşil alanlara olan tavrını ortaya koymuştu. Şimdi gezi parkında bütün dünya halkı AKP faşistminin gerçek yüzünü görüyor. Polisin uyguladığı şiddeti nefretle kınıyoruz. Taksim gezi parkında derinişini sürdüren halkın yanındayız ve her daim destek veriyoruz onların haklı direnişine."



İzmit

Taksim Gezi Parkı'nın yıkımı ve ağaçların sökülmesiyle ilgili direnişe polisin biber gazı dahil orantısız güç kullanmasına tepki olarak yurdun birçok ilinde olduğu gibi Kocaeli'nde de saat 19.00'da protesto gösterisi yapıldı.

Kocaeli'nin merkez ilçesi İzmit'te Cumhuriyet Parkı'nda saat 18.30'dan itibaren toplanmaya başlayan kalabalığın sayısı saat 19.00'da 500 kişiyi aştı.

Gezi parkı ve polisin kullandığı orantısız güçle ilgili birçok pankartın taşındığı protesto gösterisi sırasında sık sık "Hükümet istifa" sloganları da atıldı. Taşınan pankartlar arasında "Kimyasal Tayyip" yazılı pankart dikkat çekti. Protesto sırasında İstanbul'daki gelişmeler adım adım izlendi.

Protesto gösterileri sırasında kalabalığın çevresinde sivillerin dışında polis bulunmaması dikkat çekti.



Konya

İstanbul Taksim'deki Gezi Parkı'nın yıkılıp, Topçu Kışlası yapılması Konya'da sosyal medya sayesinde bir araya gelen üniversite öğrencileri tarafından protesto edildi. İzinsiz yapılan protesto ve yürüyüşe polis müdahale etmedi.

Konya'da Gezi Parkı'nın yıkılmasını protesto etmek isteyen sosyal medya aracılığıyla biraraya gelen yaklaşık 300 üniversite öğrencisi akşam saatlerinde Kültürk Park'ta toplandı.

İlk olarak oturma eylemi yapan grup, gezi Parkı'nın yıkılmasını karşı olduklarını belirtip bugün Taksim Meydanı'nda yaşanan olayları kınadıklarını belirtti.

Gençlere kentte bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Hatay Milletvekili Nihat Matkap da destek verdi. Grup, basın açıklamasının ardından Atatürk Anıt Alanı'na kadar yürüdü. Gruba çevredekilerde alkışlarıyla destek verdi. Polis, izinsiz yapılan gösteri ve yürüyüşe müdahale etmedi. Atatürk Anıtı'na gelen grup, İstiklal Marşı'nın ardından sessizce dağıldı.



Muğla

Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde, sivil toplum temsilcileri, yerel sanatçılar ve öğrenciler Gezi Parkı'nda devam eden protestolara destek için biraraya geldi. Sloganlar atıp şarkılar söyleyen topluluğun gece yarısına değin oturma eylemi yapacakları açıklandı.

Sosyal paylaşım sitelerinde sözleşip Gezi Parkı protestolarına destek vermek amacıyla 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda toplanan yaklaşık 500 kişi ellerinde "Kapitalizme verilecek tek bir ağacımız yoktur", "çevreme ve sanatıma dokunma" dövizleri taşıdı, sloganlar attı.

Saat 19.00'da biraraya gelen topluluk arasında BJK Çarşı grubu, yerel sanatçılar, gönüllü çevreciler ve öğrencilerin de bulunduğu görüldü. Topluluk arasında bulunan Müjdat Gezen Kültür ve Sanat Merkezi öğrencilerinin "geleceğine sahip çık", "diren Gezi Park", "hükümet yıkılsın yerine AVM yapılsın" dövizleri taşıdığı görüldü. Topluluk 10. Yıl Marşı'nın okudu. Topluluk ayrıca "Kesilen ağaçlar anana, dalları babana münasip olsun" adlı kendi yazdıkları bir şarkıyı söyledi.

Sanatçı ve çevreciler olarak eylemlerrine deval edeceklerini belirten Tiyatro Sanatçısı Cengiz Sezgin'inde destek verdiği grup, gece yarısına kadar oturma eylemi yapacağı açıklandı. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı eylemde Marmaris Gönüllü Çevreciler Derneği Başkanı Filiz Ersan, cadde ve meydandan geçen vatandaşlardan yıkımın durdurulması için imza topladı.



Adana

İstanbul Taksim’deki Gezi Parkı’nın yıkılmasıyla ilgili yapılan protestoya Adanalılar da destek verdi. Yaklaşık 600 kişilik grup, şarkı ve türküler söyleyerek halaylar çekti. Eyleme, ünlü rock sanatçısı Hayko Cepkin de katıldı.

Sosyal medya üzerinden örgütlenen yaklaşık 600 kişilik grup, Atatürk Parkı’nda bir araya gelerek, Taksim’deki Gezi Parkı’nın yıkılmasına tepki gösterdi.

Etkinlikte eylemciler, şarkılar söyleyerek, halaylar çekerek polisin müdahalesini protesto etti. Ezeli rakip olan Adanaspor ve Adana Demirspor taraftarının da katıldığı eylemde, konser vermek için kente gelen rock şarkıcısı Hayko Cepkin de katılarak destek verdi. Cepkin, burada yaptığı açıklamada, "Yapmaya çalıştığımız şey aslında rant sistemine direnebilmek, İstanbul’u ayakta tutabilmek. Bugün bütün şehirlerimizde, belirli saatlerde direniş yapılıyor. Bizde burada direnmeye devam ediyoruz" dedi.

Gezi Parkı’nın yıkılmasına tepki gösteren grup, Atatürk Parkı’ndaki eylemini sürdürüyor.