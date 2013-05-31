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Taksim'de polis müdahalesi sebebiyle ölenler mi var?

Sosyal medya'daki iddialarda iki kişinin polis müdahelesi sonucu öldüğü belirtiliyor

31 Mayıs 2013 23:05

Taksim'de gün boyunca süren Gezi Parkı protestolarında polisin müdahelesi sonucu ölenler olduğu iddia ediliyor.

Sosyal medyada ilk konuşulan, Özgür Yazılımcı Kerem Can Karakaş'ın ölümü oldu. Karakaş'ın Balmumcu'daki ATV binasının önünde kalp krizi geçirdiği belirtildi.

Sosyal Medya'da dolaşan bir diğer iddia ise, gün içinde polsi müdahelesi sonucu kafa travması geçiren Tunus asıllı Türkiye vatandaşı göstericinin öldüğü şeklindeydi. İsyanbul Valisi Avni Mutlu'nun konuşmasında ameliyata alındığını belirttiği genç kadının hayatını kaybettiği ileri sürüldü.

 

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