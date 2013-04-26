Taksim'de '1 Mayıs hareketliliği' başladı

1 Mayıs yaklaşırken, sendikaların kutlamalar için ısrarla istediği, İstanbul Valiliği'nin ise güvenli olmadığı gerekçesiyle izin verilmeyeceğini açıkladığı Taksim Meydanı'nda hareketlilik başladı... Yayalaştırma çalışmalarının sürdüğü meydanda polis, demir bariyerleri koymaya başladı.

1 Mayıs kutlamalarıyla ilgili İstanbul Valiliği ile sendikalar arasında Taksim restleşmesi devam ederken İstanbul Emniyeti meydan ve çevresinde keşif yaparak demir bariyerlerle önlem almaya başladı.

Uğur Alaattinoğlu'nun Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubeden Sorumlu Müdür Yardımcısı Celal Sel, Beyoğlu'ndan Sorumlu Müdür Ramazan Emekli ve diğer üst düzey emniyet mensupları öğlen saatlerinde Taksim Meydan ve çevresinde 1 Mayıs ile ilgili yerinde inceleme yaparak not aldı. Ara sokakları gezerek alınacak tedbirleri konuşan emniyet müdürleri basın mensuplarının kendilerini görüntülemesini fark ettikten sonra Taksim Meydan'dan ayrıldı.