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Sendikalar kararını verdi: 1 Mayıs Taksim'de kutlanacak

DİSK, KESK ve Türk-İş 1 Mayıs’ı Taksim Meydanı’nda kutlama kararı aldı.

25 Nisan 2013 14:46

İçişleri Bakanı Muammer Güler inşaat çalışmaları nedeniyle 1 Mayıs kutlamalarının bu yıl Taksim’de kutlama olmayacağını açıklamıştı.

Ancak bakanın yapmış olduğu bu açıklamaların aksine sendikalar 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'nda olacaklarını açıkladı.

 

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