Sendikalar kararını verdi: 1 Mayıs Taksim'de kutlanacak

<p>\r\n\t<span text-align:" left; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; display: inline !important; font: 13px 18px verdana, arial, helvetica, sans-serif; white-space: normal; float: letter-spacing: color: rgb(0,0,0); word-spacing: -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px\\">İçişleri Bakanı<span class="\\" apple-converted-space\\""> </span></span><a rel="nofollow" class="\\" keywords\\"" href="\\" http: www.hurriyet.com.tr index muammer_g%c3%bcler \\"" border-bottom:" 0px; text-align: left; border-left: padding-bottom: text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: margin: outline-style: outline-color: invert; padding-left: outline-width: medium; padding-right: font: 13px 18px verdana, arial, helvetica, sans-serif; white-space: normal; letter-spacing: color: rgb(0,37,108); border-top: border-right: word-spacing: text-decoration: padding-top: -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px\\" target="\\" _blank\\"" title="\\" muammer" güler\\">Muammer Güler</a><span text-align:" left; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; display: inline !important; font: 13px 18px verdana, arial, helvetica, sans-serif; white-space: normal; float: letter-spacing: color: rgb(0,0,0); word-spacing: -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px\\"><span class="\\" apple-converted-space\\""> </span>inşaat çalışmaları nedeniyle 1 Mayıs kutlamalarının bu yıl Taksim’de kutlama olmayacağını açıklamıştı.</span></p>\r\n<p>\r\n\t<span text-align:" left; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; display: inline !important; font: 13px 18px verdana, arial, helvetica, sans-serif; white-space: normal; float: letter-spacing: color: rgb(0,0,0); word-spacing: -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px\\"><font color="\\" #000000\\"">Ancak bakanın yapmış olduğu bu açıklamaların aksine sendikalar 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'nda olacaklarını açıkladı.</font></span></p>\r\n<p>\r\n\t </p>\r\n