Sendikalar kararını verdi: 1 Mayıs Taksim'de kutlanacak

İçişleri Bakanı Muammer Güler inşaat çalışmaları nedeniyle 1 Mayıs kutlamalarının bu yıl Taksim’de kutlama olmayacağını açıklamıştı.

Ancak bakanın yapmış olduğu bu açıklamaların aksine sendikalar 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'nda olacaklarını açıkladı.