Vali Mutlu'dan sendikalara 1 Mayıs yanıtı

DİSK, KESK ve Türk-İş 1 Mayıs'ı Taksim Meydanı'nda kutlama kararı aldı. İstanbul Valisi ise "Taksim uygun değil" dedi ve Kazlıçeşme'yi önerdi.

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, Taksim'deki fiziki engellerin tamamıyla teknik bir sorun olduğunu belirterek, "Yaptığımız incelemelerle birlikte, alınacak önlemlerle bu sorun aşılmıştır. Bir kez daha halkımızın bilmesini istiyoruz ki; hiçbir sıkıntıya yer bırakmadan, sorumluluk duygularımız ve tüm coşkumuzla, birlik ve dayanışma içerisinde Taksim 1 Mayıs alanında olacağız" dedi.

Taksim 1 Mayıs alanı'nda olacağız

DİSK, KESK, Türk-İş ve TTB'den oluşan örgütlerin temsilcilerinden oluşan 1 Mayıs Tertip Komitesi Taksim Gezi Parkı'nda 1 Mayıs hazırlıklarına ilişkin basın açıklaması yaptı. Grup adına açıklamayı DİSK Genel Başkanı Kani Beko okudu. Beko, bu yıl Taksim 1 Mayıs alanının ‘yayalaştırma proesi' nedeniyle kutlamaların yapılması konusunda kimi fiziki engeller göze çarptığını söyledi. Beko, bunun tamamen teknik bir sorun olduğunu belirterek, "Yaptığımız incelemelerle birlikte, alınacak önlemlerle bu sorun aşılmıştır. Bir kez daha halkımızın bilmesini istiyoruz ki; hiçbir sıkıntıya yer bırakmadan, sorumluluk duygularımız ve tüm coşkumuzla, birlik ve dayanışma içerisinde Taksim 1 Mayıs alanında olacağız" dedi.

ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow da bizimle olacak

Beko, "Baskıcı, otoriter, ırkçı, gerici yönetim anlayışına karşı; adalet, eşitlik, özgürlük ve demokrasi için 1 Mayıs'ta Taksim 1 Mayıs alanındayız. 152 ülkeden 175 milyon işçiyi temsil eden ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow da bu yıl Taksim 1 Mayıs alanında bizlerle birlikte olacak. İşçisi, işsizi, emekçisi, aydını, sanatçısı, gazetecisi, öğrencisi, esnafı, kadını genci yaşlısıyla tüm hakkımızı adalet, eşitlik, özgürlük, barış ve gerçek demokrasi için 1 Mayıs alanlarında birlikte olmaya çağırıyoruz" diye konuştu.

Sanırım 1 Mayıs ile ilgili burada bir engel olmayacak

DİSK Genel Başkanı Kani Beko basın açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Beko,"Valilikte bugün bir görüşmeniz var. İzin vermezse ne yapacaksınız?" şeklindeki soruya, "Bundan önce Vali beyle bir toplantı düzenledik. Burada yapılan inşaat çalışmalarından dolayı bir handikap olduğunu biliyoruz. 1 Mayıs birlik beraberlik ve dayanışma gününün kutlanmasının bir engel teşkil edemeyeceğini kendisine söylemiştik. Dün arkadaşlarımız konuyla ilgili olarak burada çalışmalarını yaptılar. Sanırım 1 Mayıs ile ilgili burada bir engel olmayacak" dedi.

Bugün valilikle bir görüşme daha yapacağız

Beko, "Valilik size 1 Mayıs ile ilgili öneriler getirmiştir. Bu öneriler neydi?" şeklindeki soruya ise "Vali beyin bize getirmiş olduğu şey buradaki güzergahlarla ilgili zaman zaman farklı birtakım organizasyonlar olması hem katılımcılar açısından hem de yürüyüş kortejleri açısından daha rahat olabiliri önermişti. Ancak bu konuyla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını yapıyorlar. Komisyondaki arkadaşlarımız net bir şekilde 'kimsenin burnu kanamadan bizler buralarda nasıl 1 Mayıs'ı kutlarız ve nasıl dağılırız'ı organize edeceğiz. Bugün Valilikte bir görüşme daha yapacağız" diye konuştu.

Çalışmaları titiz bir şekilde sürdüdüyoruz

Basın mensuplarının "Güzergahlar nasıl olacak. Bu konuda bilgilendirme yapabilir misiniz?" şeklindeki sorusuna Beko, "Bununla ilgili biz kendi programımızı yaptıktan sonra toplanacağımız ve Taksim'e giriş yerlerimizi sizlerle paylaşacağız. 1 Mayıs'ta Taksim'in dışında başka alternatifimiz yok. Hiçbir arkadaşımızın burnunun kanamaması için öncelikle biz kendi önlemlerimizi almalıyız. Bu tür çalışmaları da çok titiz bir şekilde sürdürüyoruz" dedi.

Taksim alanıyla ilgili bir sıkıntı çıkacağını sanmıyorum

Beko, "Bugün Valililkte yapacağınız toplanıda mı belli olacakTaksim'de kutlanıp kutlanmayacağı?" şeklindeki sorusuna ise "Biz işçiler olarak Taksim'de kutlayacağız kararımızı vermiştik. Bugün belli olacak şeyler, burada inşaat çalışmaları var. Hiçbir arkadaşımızın burnu kanamasın, diye alınacak tedbirleri konuşacağız. Taksim alanıyla ilgili bir sıkıntı çıkacağını sanmıyorum" yanıtını verdi.

İçişleri Bakanı Muammer Güler inşaat çalışmaları nedeniyle 1 Mayıs kutlamalarının bu yıl Taksim’de kutlama olmayacağını açıklamıştı.

Validen açıklama: "Taksim uygun değil, Kazlıçeşme'yi önerdik"

Sendikaların açıklamasının ardından İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu da Taksim'in 1 Mayıs kutlamaları için uygun olmadığını, izin vermeyeceklerini açıkladı ve Kazlıçeşme meydanını önerdi.

Vali Mutlu, KESK, DİSK, Türk-İş ve Türk Tabipleri Birliği'nden oluşan "1 Mayıs Tertip Komitesi" ile Valilikte gerçekleştirilen görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, birkaç gün önce de komite yetkilileriyle bir araya geldiklerini hatırlattı. Geçen toplantıda komite yetkililerine aktarılan hususların, bugün de dile getirildiğini belirten Mutlu, Taksim Meydanı'ndaki mevcut şartlar itibarıyla mitingin güvenliğiyle ilgili fiziki koşulların oluşturduğu sıkıntıların detaylı şekilde paylaşıldığını söyledi.

Mutlu, bu yıl Taksim'de yapılması istenilen kutlamaların bir başka alanda gerçekleştirilmesi yönünde her türlü imkanın sağlanacağını komite yetkililerine ifade ettiklerini anlatarak, "Kazlıçeşme başta olmak üzere İstanbul'un farklı meydanlarında bu mitingin tertip edilmesi ve 1 Mayıs'ın anlamına uygun kutlanması için her türlü işbirliği konusunda da tekliflerimizi ifade ettik. Bunun yanı sıra Taksim Meydanı'nda çelenk sunma ve Kazancı Yokuşu'nda yapılacak anma seremonileriyle ilgili gerekli işbirliğinin ve kolaylığın sağlanacağı kendileriyle paylaşıldı" diye konuştu.

Aynı önerilerin, önceki toplantıda da komite yetkilileriyle paylaşıldığını dile getiren Mutlu, ancak bugünkü toplantıda komite yetkililerinin, olumsuz pek çok şartına rağmen kutlamaların Taksim'de yapılması yönündeki değerlendirmelerinden farklı bir yaklaşımda bulunmadığını kaydetti.

'Yeni bir miting alanıyla ilgili müracaatlarının olmasını bekliyoruz'

Vali Mutlu, tespit ettikleri hususları komite yetkilileriyle bir kez daha paylaştıklarını belirterek, "Kendilerine 1 Mayıs'ta bu şartlarda böyle bir mitingin tertip edilmesine müsaade edemeyeceğimizi bir kez daha açıklamış olduk. Sürecin bundan sonraki bölümünde yeni bir miting alanıyla ilgili müracaatlarının olmasını bekliyoruz. Geçmiş yıllardaki gibi Cumhuriyet Anıtı önünde oluşturacakları bir platformla bütün alanı bir miting alanı gibi kullanma yönündeki arzularının riskli ve sıkıntılı olacağını değerlendiriyoruz. Bu yaklaşıma müsaade edebilmemizin hukuken mümkün olmadığını da kendilerine net olarak ifade ettik" değerlendirmesinde bulundu.