Başbakan, Taksim Dayanışması ve 8 sanatçıyla görüşmeye başladı

Başbakanlık Resmi Konutu’nda 23.30’da başlayan görüşmeye, Sunay Akın, Yavuz Bingöl, Ceyda Düvenci, Halit Ergenç, Sertab Erener, Mahsun Kırmızıgül, Nebil Özgentürk ve Ali Sunal’ın yanı sıra Taksim Dayanışma’dan TMMOB Başkanı Eyüp Muhcu ve Semt Dernekleri Sözcüsü Can Tüzün de katıldı.

Grup üyelerinin talebi üzerine gerçekleşen görüşmede hükümet kanadından, İçişleri Bakanı Muammer Güler, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, AKP Sözcüsü Hüseyin Çelik, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala hazır bulundu.

Ünlü sanatçıların Esenboğa Havalimanı’ndan Başbakanlık Resmi Konutu’na taksi ile gelmeleri dikkat çekti. Başbakanlık Konutu'na sanatçıların ardından iki taksiyle Taksim Dayanışma'dan 9 kişi daha geldi.

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Tayfun Kahraman, Twitter hesabından Taksim Dayanışması sözcülerinin aydın ve sanatçılar ile birlikte Başbakanlık Konutu'na gittiklerini açıkladı. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'la görüşen Gezi Parkı heyeti arasında da yer alan Kahraman, Ankara'da gerçekleşecek görüşmeyi "ani bir gelişme" olarak aktardı. Konut'ta Başbakan Erdoğan ile görüşecek isimler arasında Taksim Dayanışması'nın temsilcilerinden Kahraman, Derya Karadağ, Eyüp Muhcu, Ali Çerkezoğlu ve Beyza Metin'in yanı sıra Yavuz Bingöl, Halit Ergenç, Ceyda Düvenci, Mahsun Kırmızıgül, Sertap Erener, Sunay Akın ve Ali Sunal dahil sekiz sanatçı da var.

Taksim Dayanışması, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Gezi Parkı eylemleri hakkında görüşmek için belirlediği ilk heyette yer almamıştı. İlk görüşmeden çıkan "referandum" kararına karşı çıkan Taksim Dayanışması, gün içinde yaptığı açıklamada "Ölümler referandum yapılsın diye yaşanmamıştı" demişti. Dayanışma, hükümet yetkililerin "Gezi Parkı'nı bir an önce boşaltılsın" uyarısına da "Tüm taleplerimizle birlikte Gezi Parkı'nda olmaya devam edeceğiz. 17 gündür beklediğimiz gibi buradayız" diyerek yanıt verdi.

Radikal'den Elif İnce'nin haberine göre, Ankara’ya doğru yola çıkan heyette Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhçu, Mimarlar Odası üyesi Derya Karadağ, İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Ali Çerkezoğlu, Akademisyen Beyza üstün, Taksim ayanışması’ndan Cem Tüzün, KESK’ten bir temsilci, Yavuz Bingöl, Halit Ergenç, Gazeteci Nebil Özgentürk, Oyuncu Ceyda Düvenci, Mahsun Kırmızıgül, Sertap Erener, Sunay Akın, Ali Sunal gibi isimler de yer alıyor.

Başbakan Erdoğan’ın daveti üzerine Başbakanlık konutuna doğru yola çıkan heyetin 22:30 sularında Konut'a varması ile birlikte görüşmeye başlayacakları belirtiliyor.

İşte Kahraman'ın o tweeti: