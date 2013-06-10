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Taksim Platformu kararını verdi: Görüşme talebi somut olursa konuşuruz

Gezi Parkı eylemcilerinin oluşturduğu Taksim Dayanışma Platformu, gün içinde yaptıkları değerlendirmede Erdoğan'ın 'temsilcilerinizi seçin, kabul ederim' teklifini de konuştu

10 Haziran 2013 19:36

 

Hazal Özvarış 

hazalozvaris@gmail.com 

 

Başbakan Tayyip Erdoğan, Gezi Parkı direnişinin 13. gününde, Adana’da başlayan ve Ankara’da sonlanan miting maratonunun son konuşmasında “Valiye gidin, bakana gidin, olmadı temsilcilerinizi seçersiniz, ben dahi kabul ederim” diyerek eylemcilere ilk kez diyalog çağrısında bulundu. Ardından gözler, Başbakan Yarımcısı Bülent Arınç ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’la buluşarak taleplerini aktaran Taksim Dayanışma Platformu’na çevrildi.

Gezi Parkı eylemlerinde bulunan gruplardan 80’e yakın bileşenin oluşturduğu Taksim Dayanışma Platformu, gün içinde yaptığı değerlendirmelerde Başbakan Erdoğan’ın açıklamalarını da konuştu.  

Bir kesim Erdoğan ile görüşme yönünde beyanlarda bulunurken, grubun önemli bir bölümü “Taleplerimizi zaten ilettik. Taleplerimize yönelik gelişme olmadıkça görüşmemize gerek yok” eğilimi gösterdi. Başbakan Yardımcısı Arınç’ın diyalog teklifine kıyasla Başbakan’ın görüşme çağrısının daha mesafeli olduğunu düşünen bazı eylemciler, “Bundan sonra daha somut bir talep gelirse değerlendiririz” yönünde fikir yürüttü.  

Toplantının sonunda Taksim Dayanışma Platformu, somut bir görüşme talebi geldiği zaman yetkililerle konuşmaya karar vererek, "Görüşme talep eden kurum ve kişilerle talepler üzerinden görüşme yapılacak" denildi. 

Platform, hükümet ve belediye temsilcilerine ilettikleri taleplerinin tartışılmadığını da gündemleştirerek taleplerin öne çıkacağı yeni bir süreç için çalışmalar yapma kararı aldı.

 

Gezi Parkı eylemcilerinin talepleri ne?

 

- Gezi Parkı, Park olarak kalmalıdır. Taksim Gezi Parkına Topçu Kışlası adı altında ya da başka herhangi bir yapılaşma olmayacağını, projenin iptal edildiğine dair resmi bir açıklamanın yapılması

- Atatürk Kültür Merkezinin yıkılmasına ilişkin girişimlerin durdurulması

- Taksim Gezi Parkı’ndaki yıkıma karşı direnişten başlayarak halkın en temel demokratik hak kullanımını engelleyen, şiddetle bastırma emrini veren, bu emri uygulatan ve uygulayan, binlerce, insanın yaralanmasına, üç yurttaşımızın ölmesine neden olan sorumlular, başta İstanbul, Ankara, Hatay Valileri ve Emniyet Müdürleri olmak üzere tüm sorumluların görevden alınmasını

- Gaz bombası ve benzeri materyallerin kullanılmasının yasaklanması

- Ülkenin dört bir yanında direnişe katıldığı için gözaltına alınan yurttaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını, haklarında hiçbir soruşturma açılmayacağına ilişkin açıklama yapılması

- 1 Mayıs alanı olan Taksim ve Kızılay başta olmak üzere Türkiye’deki tüm meydanlarımızda, kamusal alanlarımızda toplantı, gösteri, eylem yasaklarına ve fiili engellemelere son verilmesini; ifade özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılması

 

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