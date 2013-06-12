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Taksim Platformu: Direniş ölümü göze alarak devam ediyor

Taksim Dayanışma Platformu, 'tüm dünyayı tepki göstermeye, halkı desteğe' davet etti

12 Haziran 2013 04:21

Gezi Parkı eylemlerinde bulunan yaklaşık 80 grubu temsil eden Taksim Dayanışma Platformu, Salı sabahı başlayan ve gün boyu süren polis müdahalesi ile ilgili tüm dünyayı tepki göstermeye çağırdı. Platform, yaptıkları yazılı açıklamada “Taksim Meydanı’nda ve Gezi Parkı’nda bulunan insanlarımız, çocuklarımız tüm saldırılara onurlarını korumak için ölümü göze alarak direnmeye devam etmektedir” ifadesini kullandı.
Taksim Dayanışma Platformu’nun internet sitelerinden ve Facebook, Twitter hesaplarından yaptığı çağrı şöyle: 
Taksim Gezi Parkı’na 14. günü sabahında başlayan polis şiddeti, gece yarısı itibariyle devam ediyor. 
Sabah saatlerinde polisin acemice senaryolaştırdığı provokasyon oyununun tutmaması üzerine sürdürdüğü gaz bombalı saldırı sonrasında yüzlerce yaralanma, bu yaralılar arasında çok sayıda beyin travması geçiren insanda bulunmaktadır. Yoğun gaz nedeniyle Taksim Meydanı çevresinde tüm hayvanlar ve kuşlar ölmektedir. 
Taksim Meydanı’nda ve Gezi Parkı’nda bulunan insanlarımız, çocuklarımız tüm saldırılara onurlarını korumak için ölümü göze alarak direnmeye devam etmektedir. 
Hükümetin bizzat emriyle yürütülen polis şiddetinin durdurulması için tüm dünyayı tepki göstermeye, halkımızı desteğe davet ediyoruz. 
 
 

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