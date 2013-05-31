Taksim'de polisle eylemciler arasında çatışma devam ediyor

İstiklal Caddesi'ne girmek isteyen bir grup barikat kurup polisle çatışmaya başladı. Polisin gazla müdahalesine karşı grup taş ve sopalarla karşılık veriyor.

Taksim Meydanı ve çevresinde polisin Gezi Parkı için bir araya gelmeye çalışanlara yönelik müdahaleleri devam ediyor. Şu sıralarda da meydanda toplanmak isteyen grupların yoğun gaz kullanılarak Gümüşsuyu yönüne doğru sürüldüğü belirtiliyor. Polisin kullandığı gaz fişekleri bazı canlı yayın araçlarının da camlarını kırmış durumda... Taksim ve çevresinde gerginlik devam ediyor.

Polis forma çıkarttırıyor

Taksim Meydanı ve çevresinde aralıklarla devam eden olaylar 14. saatte yeniden başladı. Polis İstiklal Caddesi'ndeki göstericilere gaz bombaları ve tazyikli suyla müdahale ediyor. Grupların meydan ve çevresinde toplanmasına da izin vermiyor. Taraftar gruplarının çağrısı üzerine Taksim'e gelen ve üzerinde forma bulunan taraftarların da resmi ve sivil polisler tarafından tartaklandığı ve formalarını çıkarmaya zorlandığı belirtiliyor.

64 kişi gözaltına alındı

Taksim Gezi Parkı ’nda çıkan ve Taksim Meydanı’na da sıçrayan olaylarda polis 8’i kadın 64 kişiyi gözaltına aldı. Çevik kuvvet araçlarıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen göstericiler araçlardan indirilmedi. Kimlik tespiti yapılan göstericiler, ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü. Bu arada gözaltına alınanların getirildiği otobüslerdeki limonlar dikkat çekti.