T24 LogoT24 Logo
Gündem

Taksim'de polisle eylemciler arasında çatışma devam ediyor

Taksim Meydanı ve çevresinde polisin Gezi Parkı için bir araya gelmeye çalışanlara yönelik müdahaleleri devam ediyor

31 Mayıs 2013 22:59

İstiklal Caddesi'ne girmek isteyen bir grup barikat kurup polisle çatışmaya başladı. Polisin gazla müdahalesine karşı grup taş ve sopalarla karşılık veriyor.

Taksim Meydanı ve çevresinde polisin Gezi Parkı için bir araya gelmeye çalışanlara yönelik müdahaleleri devam ediyor. Şu sıralarda da meydanda toplanmak isteyen grupların yoğun gaz kullanılarak Gümüşsuyu yönüne doğru sürüldüğü belirtiliyor. Polisin kullandığı gaz fişekleri bazı canlı yayın araçlarının da camlarını kırmış durumda... Taksim ve çevresinde gerginlik devam ediyor.

 

Polis forma çıkarttırıyor

 

Taksim Meydanı ve çevresinde aralıklarla devam eden olaylar 14. saatte yeniden başladı. Polis İstiklal Caddesi'ndeki göstericilere gaz bombaları ve tazyikli suyla müdahale ediyor. Grupların meydan ve çevresinde toplanmasına da izin vermiyor.  Taraftar gruplarının çağrısı üzerine Taksim'e gelen ve üzerinde forma bulunan taraftarların da resmi ve sivil polisler tarafından tartaklandığı ve formalarını çıkarmaya zorlandığı belirtiliyor.

 

64 kişi gözaltına alındı

 

Taksim Gezi Parkı ’nda çıkan ve Taksim Meydanı’na da sıçrayan olaylarda polis 8’i kadın 64 kişiyi gözaltına aldı. Çevik kuvvet araçlarıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen göstericiler araçlardan indirilmedi. Kimlik tespiti yapılan göstericiler, ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü. Bu arada gözaltına alınanların getirildiği otobüslerdeki limonlar dikkat çekti.

 

ETİKETLER

taksimeylempolisgöstericilerbaşladı

İlgili Haberler

Gezi Parkı'na polisten sert müdahale, yaralılar var

Twitter kullanıcılarının Gezi Parkı mesajları burada...

Polis Gezi Parkı'nı, gazdan kaçanlara kapatılan The Marmara'dan da izledi

Taksim'de polis, biber gazı ve tazyikli suyla eylemcilere müdahale ederken, sivil polis oldukları ileri sürülen iki kişinin görüntüsü kadraja böyle yansıdı

İçişleri Bakanı'ndan Gezi Parkı açıklaması: Israr olunca polisin dağıtmaktan başka çaresi yok

İçişleri Bakanı Muammer Güler'den Gezi Parkı protestoları için ilk açıklama: Yayalaştırma adına yapılan hizmetlere mani olma durumu söz konusu

Okan Bayülgen'den 'Gezi Parkı eylemine' destek

Okan Bayülgen, Gezi Pakı eylemine destek için Bahçeşehir Üniversitesi'ndeki radyo programı iptal ettiğini duyurdu

İşte Gezi Parkı direnişinin sembolü 2. kırmızılı kadının videosu

Polislere "Çok büyük yanlış içindesiniz. Yalvarıyorum, n'olur yapmayın. Görevi bırakın. Görevi bırakın" diye seslenen kadına TOMA'dan biber gazı sıkıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24