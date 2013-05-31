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İçişleri Bakanı'ndan Gezi Parkı açıklaması: Israr olunca polisin dağıtmaktan başka çaresi yok

İçişleri Bakanı Muammer Güler'den Gezi Parkı protestoları için ilk açıklama: Yayalaştırma adına yapılan hizmetlere mani olma durumu söz konusu

31 Mayıs 2013 20:51

 
İçişleri Bakanı Muammer Güler, Gezi Parkı’nda yaşanan olaylarla ilgili olarak, bir inatlaşma ve yapılan hizmetlere mani olma durumu söz konusu olduğunu belirterek, "Polisin ‘Girmeyin’ veya ‘Burada bu yasak eylemi yapmayın’ dediği yerlere ısrarla girilmek istenmesi halinde de polisin dağıtmaktan başka çaresi yok" değerlendirmesini yaptı.
Meclis kulisinde bir kaç gazetecinin sorularını yanıtlayan Bakan Güler şunları kaydetti:
 

'Hizmetlere mani olma durumu var'

 
"Hak ve özgürlüklerin kullanımında polise mukavemet edilmemesi, polisin de orantılı güç kullanması hepsi kanunların gereği olan şeyler ama maalesef Gezi Parkı’nda dünden bu yana bir inatlaşma, belli kitlelerin oradan ayrılmaması ve Belediyenin şu anda yayalaşma adına, bakın henüz bir çarşı söz konusu değil. Yayalaştırma adına yapılan hizmetlere mani olma durumu söz konusu. Maalesef milletvekillerimiz de her türlü imkan kendilerine tanınmasına rağmen, ‘Hayır, biz beraberimizdeki kişilerle oraya gireceğiz’ şeklinde bir dayatmaları var. Maalesef böyle oluyor. 
Bakın şu anda Belediye Meclisi’nde CHP’nin üyelerinin de ittifakı ile alınmış yayalaştırma projesi uygulanıyor. Onun dışında bir şey uygulanmıyor. Bunu kamuoyuna tabi ki belediye yönetimi açıklayacaktır. İstenmeyen olayları tabi ben de üzüntüyle karşılıyorum; ama tabi polisin ‘girmeyin veya burada bu yasak eylemi yapmayın’ dediği yerlere ısrarla girilmek istenmesi halinde de polisin dağıtmaktan başka çaresi yok. 
 

'Arkadaşlarımızın grubu dağıtmaktan başka yapacağı bir şey yok' 

 
Milletvekillerinin hepsiyle görüştüm. Bizim arkadaşlarımızın gösterdiği ilgiyi hepsi biliyorlar. Hiçbir milletvekiline, tek bir polisin yaptığı kötü bir şey, şok. Ancak milletvekilleri ‘hayır biz gitmiyoruz, arkamızdaki o eylemcilerle beraber veya diğer gruplarla beraber bu işi yapacağız’ dedikleri zaman da arkadaşlarımızın ‘hayır’ deyip kendilerini ayırıp, grubu ayırıp, grubu dağıtmaktan başka yapacakları bir şey yok. Bir orta yol bulunacak ve karşılıklı anlayışla bu çözülecektir. İstenmeyen olaylardan biz de üzüntü duyuyoruz. Aklı selim ile hareket edilerek bu işin önleneceğini inanıyorum. Herkes bu konuda çaba sarf ediyor."

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