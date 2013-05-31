Gezi Parkı'nda kan döküldü, Ahmet Şık hastanede

Gezi Parkı'na saat 05.00 civarında baskın yapan polis 10.30'da direnişçilere tekrar müdahalede bulundu. Milletvekilleri de dahil bir çok kişi yaralandı. Ahmet Şık'ın başına dikiş atıldı.



Gezi Parkı'na sabah yapılan baskının ardından aralarında Gürsel Tekin, İlhan Cihaner, Melda Okur'un da yer aldığı CHP milletvekilleri ve beraberlerindeki grup, saat 10.00'da Divan Otel önünde biraraya geldi.

Basın açıklaması yapan ve daha sonra Gezi Parkı'na doğru yönelen gruba polis müdahale etti. Müdahale sırasında grup bir anda dağıldı. Gazdan etkilenenler arasında milletvekilleri de vardı.

Gazeteci Ahmet Şık çıkan arbedede başından yaralanarak Taksim Eğitim ve Araştıma Hastanesi’ne kaldırıldı. Şık'ın kafasına dikiş atıldığı öğrenildi.

Bu arada yoldan geçerken polisin attığı gaz bombaları arabasının camını delerek içeriye giren işadamı Hayrullah Öztürk "Ben de Ak Parti’ye oy verdim ama bu gidişat iyi değil. Bu kadar 'ben bilirimcilik' iyi değil. Bu kadar başına buyruk yönetim olmaz. İnsanların düşüncelerine önem verilmeli" dedi. İşadamı Öztürk aracının içinde patlayan gaz bombasından kaçarak kurtulduğunu söyledi.





Direnişçilere 'Şafak Baskını'

Gezi Parkı'nda 4 gündür nöbet tutan gruba bu sabah da polis saat 05.00 sıralarında müdahale etti. Polis, eylemcileri dağıtmak için gaz bombası ve tazyikli su kullandı. Gezi Parkı'nda nöbet tutan bazı eylemciler gözaltına alınırken, bazılarının da yaralandığı iddia edildi.



Polisin sabah saat 05.00'te Gezi Parkı'nda nöbet tutan gruba müdahalesi sert oldu. Çadırları toplayan polis, gaz bombaları kullanarak, eylemcileri dağıttı.

Polisle eylemciler arasındaki çatışmalar sokak aralarında da devam etti. Polis Gezi Parkı'nda barikat kurarak, eylemcilerin geri dönmesini engellemeye çalıştı. Eylemciler polise taşlarla karşılık verdi.



'Bunu ancak düşman yapar'



Gazdan etkilenenler arasında CHP Milletvekili İlhan Cihaner gözyaşları içinde konuştu. "Bunu ancak düşman yapar" diyen Cihaner, "2-3 saattir, valiye, emniyet müdürüne ulaşmaya çalışıyoruz. Telefonlarımıza çıkmıyorlar" dedi.

Beton korkuluklar yıkıldı

Kaçan eylemcilerden bazıları meydandaki merdivenin beton korkuluklarının devrilmesi sonucu yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Daha sonra ikiye ayrılan grubun bir kısmı Harbiye'ye, diğer kısmı ise İstikla Caddesi'ne doğru kaçtı. Peşlerinden giden çevik kuvvet ekipleri ara sokaklara dağılan gruba biber gazı sıktı. Eylemcilerin çadırları bu kez bir kamyonete yüklenerek götürüldü.

Çarşı da destek verdi

Gezi Parkı’ndaki Topçu Kışlası eylemi dördüncü gününe girdi. Dün mesai saati bitiminde parktaki kalabalığın sayısı binlere ulaştı. Sanatçılar ve STK'ların yanı sıra Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı da eylemcilere destek amacıyla parka geldi. Ancak eylemcilere sabaha karşı saat 05.00'de polis müdahale etti.

Eylemcilerin sayısı mesai saatinin bitimiyle daha da arttı. Bazı siyasi parti, sivil toplum kuruluşu üyeleri ile sanatçıların da katılımıyla parktaki kalabalık binlere ulaştı.

4. gününe giren parktaki eyleme destek verenler arasında 7’den 70’e çok sayıda kişiyi görmek mümkün. Eylemciler, parkta kitap okuyarak ya da sohbet ederek bekledi.

Gece saatlerinde protestocu gruplar, ortak bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamayı yapan oyuncu Şebnem Sönmez, parkta toplanan insanların üzerine sabaha karşı hiçbir uyarı yapılmadan müdahalede bulunulduğunu söyledi.

Sönmez, "Arkadaşlarımız çadırdan çıkma imkani bulamadan gaza boğuldu. Biz ağacın umut olduğunu, bir ağacın mutluluk olduğunu hep birlikte birbirimizden öğrendik. Pazartesi gecesinden bugüne Gezi Parkı'na sadece fidanlar değil, demokrasi ekilmiştir, umut ekilmiştir" diye konuştu.



Çarşı 'kışla'ya karşı



Beşiktaş'ın taraftar gruplarından "Çarşı" üyeleri de Gezi Parkı'na gelerek eylemcilere destek verdi. "Kardeş Türküler" grubu da alanda konser verdi.

6 kişi kafa travması geçirdi

Taksim Dayanışması’nın çağrısıyla Divan Oteli’nin önünde basın açıklaması yapıldı.

Burada Tabip Odası adına yapılana açıklamada 6 kişinin kafa travması nedeniyle yoğun bakımda olduğu bildirildi.

Gazeteci Ahmet Şık da Gezi Parkı eyleminde başına isabet eden gaz kapsülü nedeniyle yaralandı.

Hemen Taksim İlkyardım Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Şık, tedavi altına alındı.

Polisten hatıra fotoğrafı

Müdahalenin ardından Çevik Kuvvet ekiplerinin hatıra fotoğrafı çektirdiler. Onlarca kişinin yaralandığı olaylar sonrası çektirilen bu hatıra fotoğrafına kimse anlam veremedi.

Çeşitli yönlere kaçan kişiler ile peşlerindeki polis arasında Taksim, Dolmabahçe ve Harbiye’de çatışma çıktı. Eylemciler polise taşlarla karşılık verdi.

Harbiye’deki müdahalenin ardından Çevik Kuvvet polislerinin gülümseyerek hatıra fotoğrafı çektirmesi dikkat çekti.

Dün neler yaşandı?



Öte yandan eylemciler, polis tarafından yakıldığını belirttikleri çadırları yeniden kurdular. Sabaha karşı çevik kuvvet polisinin yaptığı biber gazlı müdahalenin ardından bazı eylemcilerin ise su şişelerinden gaz maskesi yaptıkları görüldü.



Gezi Parkı çıkışı kapatıldı



Taksim - Hacıosman metro hattının Gezi Parkı çıkış istikameti ise görevliler tarafından bant çekilerek kapatıldı. Yolcular Gezi Parkı çıkışı turnikelerinden Taksim Meydan çıkışına yönelmek zorunda kaldı.

Parkta geniş katılımlı bir de forum düzenlendi. Burada yapılan konuşmalarda, parktaki eylemin yanı sıra, Reyhanlı saldırıları, alkol düzenlemesi ve THY’deki grev de ele alındı.

"Bir İmza Da Sen At" kampanyası düzenleyen eylemciler, vatandaşları imza atmaya çağırdı.



CHP'den Cumhurbaşkanı'na çağrı



Bu arada, gece-gündüz Gezi Parkı’nda bekleyen gruba destek ziyaretleri de devam ediyor.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Gürsel Tekin ve Umut Oran, parkta nöbet tutan grubu ziyaret etti.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasını hatırlatan Tekin, “Başbakan’ın sözleri dehşet vericidir. Hukuk sisteminde bir başbakanın kentle ilgili karar verme şansı olmaz” diye konuştu.

Polisin biber gazı kullanmasına da tepki gösteren Gürsel Tekin, “CHP'li arkadaşlarımız her gün burada nöbet tutacak. Buradaki insanlara sıkılan biber gazını bizlere sıkılmış gaz olarak kabul ediyoruz. Bunu şiddetle reddediyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'tan diplomasını yırtmasını isteyen Tekin, “Cumhurbaşkanı'nı da göreve davet ediyorum ve İstanbul'da yaşayan bir yurttaş olarak kendisinden randevu talep ediyorum" diye konuştu.



Suç duyurusu



Cumhuriyet savcılarını göreve çağıran Umut Oran ise “Burada insanlara karşı yapılan eylem hukuk dışıdır. Başbakan, ‘Biz karar verdik, burayı yıkacağız’ diyemez. Hukuken suç işliyor. Kendisiyle ilgili suç duyurusunda bulunacağız" ifadelerini kullandı.



Öğle yemeği DİSK'ten



Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyesi bir grup da parkı ziyaret etti. DİSK üyeleri, eylemcilere kumanya dağıttı.

Mustafa Alabora, Ayşe Arman ve Can Ataklı gibi isimler de eyleme destek verdi. Bir konuşma yapan oyuncu Şebnem Sönmez de “RedHack'ten selam var” dedi.



Gezi Parkı için hackledi



Akşam saatlerinde ise Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü'nün internet sitesine siber saldırı düzenlendi. Emniyet müdürlüğünün internet sitesine halen ulaşılamıyor.



Şafak vakti baskın



Çevik Kuvvet ekipleri, sabaha karşı TOMA aracıyla Taksim Gezi Parkı'na girerek eylem yapan göstericilere müdahale etti.

Slogan atarak direnen göstericilere biber gazı sıkan polis, eylemcilerin çadırlarını alandan toplayarak uzaklaştırdı.

Atılan biber gazlarından çevredeki vatandaşlar ve basın mensupları da etkilendi.



Çadırları yaktılar



Öte yandan, parktaki çadırlar bazı kişiler tarafından ateşe verildi. Gaz maskesi takan sözkonusu kişilerin sivil polis olduğu belirtildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan çadırları söndürdü.



Kepçenin önüne yattı



Polisin eylemcileri dağıtmasının ardından iş makineleriyle parkta çalışma başlatıldı. İş makinesinin önüne yatan bir eylemci güçlükle kaldırıldı.

Çalışmalar sürerken eylemci grup daha sonra alana geri döndü ancak polis engeline takıldı. Çevik kuvvet kurduğu barikatla grubun parka girmesine izin vermedi.



Yıkımı yine durdurdu



İş makinalarının önüne çıkarak daha önce yıkama engel olan İstanbul Milletvekili Sırrı Sürreya Önder yine parka geldi.

Bir kez daha iş makinalarının karşısına dikilen Önder, yıkım çalışmalarını yine durdurmayı başardı.

Çevik kuvvet ekiplerinin çekilmesinin ardından eylemciler parka geri döndü.



Siyasilerin de gündeminde



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Gezi Parkı'ndaki çalışmalar için kararlı olduklarını belirterek "geri adım yok" mesajı verirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da dün akşam saatlerinde alana giderek eylemci gruba destek vermişti.