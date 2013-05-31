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Okan Bayülgen'den 'Gezi Parkı eylemine' destek

Okan Bayülgen, Gezi Pakı eylemine destek için Bahçeşehir Üniversitesi'ndeki radyo programı iptal ettiğini duyurdu

31 Mayıs 2013 21:53

Taksim Gezi Parkı eylemleri süresince yaşanan olaylar sanat ve iş çevrelerini de harekete geçirdi.  Bahçeşehir Üniversitesi'ndeki radyo programı iptal ettiğini duyuran Okan Bayülgen , "Ne Medya adamıyım bugün, ne sanatçı! 17 yaşımda yediğim dayağı bir daha yerim gerekiyorsa polisten! Bahçeşehir Ünv.den radyo programı iptal bu gece Taksim" dedi. 

Ünlü işletmeci İzzet Çapa bu akşam Akaretler'de açılışının yapılması planlanan yeni restoranı Limonata Downtown'ın açılışını iptal ettiğini duyurdu. Twitter sayfasından açıklama yapan Çapa, "Bu ortamda şahşahalı bir açılış yapmak Limonata Downtown'a yakışmaz. Açılışımızı iptal ediyoruz. Biz Taksim'deyiz." dedi.

Bayülgen:  17 yaşımda yediğim dayağı bir daha yerim gerekiyorsa polisten!

Okan Bayülgen ise Bahçeşehir Üniversitesi'ndeki radyo programı iptal ettiğini duyurarak şunları yazdı:

Ne Medya adamıyım bugün, ne sanatçı! 17 yaşımda yediğim dayağı bir daha yerim gerekiyorsa polisten! Bahçeşehir Ünv.den radyo programı iptal bu gece Taksim!

 

Konser iptal

 

Garaj İstanbul da Gezi Parkı'ndaki olaylar dolayısıyla etkinliğini erteleyen bir başka mekan oldu. Garaj İstanbul da Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu gece garajistanbul'da değil Gezi Park'ındayız! Konserimiz ileri bir tarihe ertelenmiştir." dedi.

 

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