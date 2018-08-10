Tahsilatta zorlanan inşaat malzemecileri, yurtdışına yöneliyor

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) Başkanı Ferdi Erdoğan, müteahhitlerin yaşadığı nakit sıkışıklığına bağlı olarak inşaat malzemeleri sanayisinde de tahsilat sıkıntısı ve uzayan vade sorunu yaşandığını belirtti.

Sektör temsilcilerinin verdiği bilgiye göre, sektörde nakit sıkışıklığı nedeniyle müteahhitler arasında aldıkları malzeme karşığında daire vererek tahsilat sistemini yürütme eğilimi yüksek, sektörde bu durum barter olarak tanımlanıyor.

Sanayiciler ciddi sorunlar yaşayabilir

Sektörde ödeme yöntemi olarak barter kullanımının da yüzde 10'a ulaştığına dikkat çeken Erdoğan, bu oranın yüzde 15'e yaklaşması durumunda sanayide ciddi sorunlar yaşanabileceğini söyledi.

4. çeyrekte ivme bekliyorlar

Yurtiçi siparişlerde gerileme, maliyet ve enflasyon artışının fiyatlara yansıtılamaması, düşen kârlılıklar ve nakit sıkışıklığının ikinci çeyreğin ardından üçüncü çeyrekte de sektör için baskı oluşturacağını ifade eden Erdoğan; buna karşın açıklanan "100 günlük icraat programı"nın hayata geçirilmesiyle, dördüncü çeyrekte sektörde ivmelenme beklediklerini kaydetti.

Kamudan plan beklentisi

Sektördeki nakit akışı sorununda, müteahhitlerin büyük kısmının kamudan alacağını tahsil edememesinin de etkili olduğunu ifade eden Erdoğan; kamunun bunları nasıl ödeyeceğine ilişkin bir plan sunması durumunda sektörün rahatlayabileceğini belirtti.

"Bazı firmalar tamamen yurtdışına yöneldi"

İhracat tarafının yarattığı nakit akşının ise sektöre biraz nefes aldırdığını belirten Erdoğan, ödeme garantisi nedeniyle sektörde iç pazarı tamamen bırakıp yurtdışına yönelen firmalar olduğunu; bu yıl sektör ihracatının 18-19 milyar dolara yükselmesini öngördüklerini söyledi.

"Enflasyonda yaşanan sıçrama fiyatlamayı zorlaştırdı"

Erdoğan, sektör görünümündeki bozulmada birden fazla unsurun etkili olduğunu belirterek, "Öncelikle, ikinci çeyrekte inşaat malzemesi sanayacilerin yurtiçinden aldıkları siparişlerde gerileme yaşandı. İkinci olarak maliyetlerde ve enflasyonda yaşanan sıçrama fiyatlamayı zorlaştırdı ve karlılıkları olumsuz etkiledi" dedi ve ekledi:

"Üçüncü unsur ise ödeme ve tahsilatlarda yaşanan sıkıntıların artması ve barter eğiliminin güçlenmesi oldu. Son olarak uzayan satış vadeleri ve yükselen aylık faizler de nakit akışlarını bozdu."

Faaliyetlerde yavaşlama riski

Ekonomide makroekonomik dengelerin iyileştirilmesi ve mali göstergelerde yeniden istikrar sağlanması için sıkılaştırıcı maliye ve para politikalarına ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Erdoğan, buna bağlı uygulanacak sıkılaştırma politikalarının derecesine göre ise önümüzdeki aylarda inşaat sektörü faaliyetlerinde bir yavaşlama riski bulunduğuna da dikkat çekti.

Bununla birlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "100 günlük icraat programı"nın ardından önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerinde daha iyimser olduklarını ifade eden İMSAD Başkanı Erdoğan, sektör için üçüncü çeyreğin ilk çeyrek kadar iyi olmasa da ikinci çeyrekten daha iyi olmasını; son çeyrekte de bir ivmelenme beklediğini söyledi.

İMSAD Başkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan 'Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı' 2018'in ikinci yarısı için piyasalarda pozitif hava oluşturdu. Hızla uygulamaya geçecek olan kararların özellikle son çeyrekte sektöre önemli ölçüde ivme kazandırması bekleniyor" dedi.

Açıklanan programda, kentsel dönüşüm, dar gelirliler için konut yapımı ve çeşitli yapım ihalelerinin yanı sıra Emlak Bankası'nın tekrar faaliyete geçmesi gibi maddeler bulunuyor.

"İnsanlar kârsızlıktan bataz"

Maliyetlerde son bir yılda yüzde 30 civarı artış yaşandığnı belirten Erdoğan; bu artışın fiyatlara yansıtılamadığını, bunun da kârlılıkları baskıladığını söyledi. Bununla birlikte sektörde şu andaki temel sorunun karlılık değil, nakit akışında yaşanan sıkıntı olduğunu ifade eden Erdoğan, "İnsanlar kârsızlıktan dolayı batmaz, nakit akışından dolayı batar. Nakit akışının kesilmeden dönmesi gerekiyor... Yenileme pazarından da kaynak akışı durunca, herşey müteahhitlerden alınan tahsilatlara kalıyor" diye konuştu.

Erdoğan, "Müteahhitlerin büyük bir kısmı da kamudan alacaklarını tahsil edemiyor. Hakedişlerin ödenmesi gerekiyor. Kamunun öncelikle bunu nasıl ödeyeceğini bir planla sunması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Tahsilat sorunu yüksek"

İMSAD tarafından açıklanan ve sektördeki tahsilat durumunu gösteren tahsilat endeksinin uzun bir süredir düşüş trendinde olduğunu ve 100 puan'ın baz alındığı endeksin şu anda 50 baz puanın altında seyrettiğini belirterek şöyle konuştu:

"Tahsilat sorunu yüksek. Genelde sanayici malzemesini 90 gün vadeyle satmak ister. Ama vade 120-150 hatta 180 günlere doğru tırmandı, yani 2 katına çıktı. İnşaat malzemeleri sanayide barter da ilk defa yüzde 10'lara yaklaştı. Yani yapılan satışların yüzde 10'u para ile değil barter ile yapılıyor. Bu oran yüzde 15'i bulursa, sanayide ciddi sorunlar başlar."

Erdoğan, barter yapmayı kabul etmeyen bazı üreticilerin ise iş kaybı yaşadığını da söyledi.

"İhracat bir miktar rahatlattı"

Müteahhitlik tarafındaki tahsilat ve nakit akışı sorununun yanı sıra, yenileme pazarında da durgunluk yaşandığını kaydeden Erdoğan, şu anda sektörü biraz rahatlatan noktanın ihracat olduğunu söyledi. Erdoğan, "Üyelerimiz arasında iç pazarı tamamen bırakıp yurtdışına yönelen firmalar var... Bu sayede kuru da pozitif dengelemiş oluyorlar."

Erdoğan, 2017'de 17.3 milyar dolar olan sektör ihracatının bu yıl 18-19 milyar dolara yükselmesini öngördüklerini söyledi.

Erdoğan'ın verdiği bilgiye göre, pazarın yüzde 50'si müteahhitlik hizmetleri, yüzde 25'inin yenileme pazarı, yüzde 25'i ihracattan oluşuyor.