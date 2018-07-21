Cıvatanın ardından işçi: Soma Kolin Termik Santralı inşaatında bine yakın Çinli çalıştırılıyor

Soma’da Kolin Grubu’nun yapımını sürdürdüğü termik santral inşaatında işten çıkarılanların yerine bine yakın Çinli çalıştırdığı belirtildi. Bir işçi, inşaatta çalışan 4 bin 200 kişinin binini Çinlilerin oluşturduğunu da belirtti.

İşçi, “10 gün öncesinden gelmeye başladılar. Eski çalışanların yanına 3’e 4’e dağıttılar. Zaten inşaatın cıvata gibi tüm ekipmanları Çin’den geliyordu, şimdi de işçileri oradan gelmeye başladı. Bazen kendimi Çin’de zannediyorum” diye konuştu.

2 bin kişi işsiz kaldı

Kolin Grubu’na bağlı Hidro- Gen AŞ, Efor Endüstriyel adlı taşeron şirketle yaptığı anlaşmayı geçen nisanda feshetmiş, taşerondaki 2 bin çalışan işsiz kalmıştı. Yaklaşık 10 gün önce termik santral inşaatına Çin’den işçi getirilmeye başlandığı ve sayılarının bine ulaştığı öğrenildi. Maliyeti asgari ücretin altında olduğu savlanan Çinli işçilerin, diğer çalışanlar üzerinde baskı unsuru olarak kullanıldığı savlandı.

Cumhuriyet'ten Yusuf Özkan'ın haberine göre aylardır “sizi de kapının önüne koyarım” tehdidiyle karşı karşıya olduklarını belirten bir işçi , “Saat 10.00’daki çay saatini bile kaldırdılar. ‘Çay içeni, telefonuyla oynayanı görürsek kapının önüne koyarız’ diyorlar. Aylardır tehditle gidiyoruz” yorumunu yaptı. Adının açıklanmasını istemeyen aynı işçi , çalışan 4 bin 200 kişinin bininin Çinlilerin oluşturduğunu da belirterek, “10 gün öncesinden gelmeye başladılar. Eski çalışanların yanına 3’e 4’e dağıttılar. Zaten inşaatın cıvata gibi tüm ekipmanları Çin’den geliyordu, şimdi de işçileri oradan gelmeye başladı. Bazen kendimi Çin’de zannediyorum” diye konuştu. Bu durumun işyerinde huzursuzluk yarattığını da vurgulayarak, “Geçen gün giriş kapısı önünde toplanarak eylem yapma kararı aldık. Ancak işveren geri adım atacağını söyledi. Eylemimizi şimdilik erteledik” dedi.

Tütün-Sen Genel Başkanı ve Çiftçi-Sen Genel Sekreteri Ali Bülent Erdem de geçen günlerde sosyal medya hesabından, “Soma’daki Termik Santral inşaatına Kolin Çin’den işçi getiriyor. 1500 işçiden 500’ü geldi bile. Soma bir Çin’den göç almamıştı” paylaşımı yapmıştı.

Petrol emekçisi değişim istiyor

Petrol-İş İzmir Şubesinde yaklaşan seçimler öncesi işçiler, sendikal anlayışta değişim istediklerini söylüyor. 32 yıllık yönetime karşı sendika tarihinde ilk defa farklı bir liste çıkaran işçiler, şu açıklamada bulundu:

“Aday olan delegeler fabrikalara alınmıyor, kendilerini tanıtma ve anlatma fırsatı verilmiyor, hainlikle suçlanıyor ve işçiler kamplaştırılarak karşı karşıya getirilmeye çalışılıyor. Petrol-İş İzmir tarihinde bu bir ilk, bizim için adeta devrim."

Evrensel’in haberine göre, kendilerine sorulmadan 3 yıllık imzalanan sözleşmeyi eleştiren işçiler bile işten çıkarmayla karşı karşıya. Bir işçi, “İşçilerin kaderi, ekmeği sendika başkanının iki dudağı arasında adeta. Eleştiremezsin, söz söyleyemezsin ve hiçbir şey isteyemezsin. Konuşmak için yanına gittiysen önce el öpmeni istiyor. Kimse sendikaya ses çıkaramaz hale gelmiş. İşçinin kendi sendikası işçiye karşı olmuş, eziyor” dedi.