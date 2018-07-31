Emay İnşaat, borç yapılandırması için bankalarla görüşüyor

Emay İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Çağlar, borç yapılandırması için bankalarla görüştüğünü açıkladı.

Emay İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Çağlar, bankalarla borç yapılandırma görüşmesinde olduklarını ve borçlarının vadesini uzatmayı amaçladıklarını söyledi.

Toplam borçlarının 2017 itibarıyla 1.2 milyar lira civarında olduğunu söyleyen Çağlar, bu miktarın bir bölümünü yapılandırmak istedikleri kaydetti.

Bloomberg International’ın sorularını yanıtlayan Çağlar, kur ve faiz artışının maliyetleri artırması ve yavaşlayan konut satışları nedeniyle yapılandırma ihtiyacı doğduğunu belirtti.

Çağlar 2 milyar lira civarında stok varlıklarının olduğunu söyledi.

Emay İnşaat’ın projeleri arasında KentPlus Ataşehir, KentPlus Mimarsinan, Kent- Plus Kartal ve Kentplus Newport bulunuyor.

Daha önce, Doğuş Holding, Yıldız Holding ve Gama Holding de borç yapılandırması istemişti.