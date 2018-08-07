"İnşaatta en az 20 yıl kriz olmaz"

Gayrimenkul sektörünün 2019’dan sonra sıçrama yaparak 2005-2010 yıllarındaki günlerine döneceğini öngören Varyap Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO’su Erdinç Varlıbaş "Şu an sektörde görülen durgunluk faiz ve kur yüzünden. Yaşanan durgunluk, bir krize işaret etmiyor. Önümüzdeki 20 yıl boyunca da bu sektör krize girmez. Sektör, 2020'de sıçrama yapacak" dedi.

Şu an 4 projeyle yola devam ettiklerini aktaran Erdinç Varlıbaş, yurtdışındaki ilk yatırımları olan Yunanistan’ın başkenti Atina’daki Varyap Akrapoli projesinin yüzde 50’sinin satıldığını söyledi.

Müteahhitler, ev satışlarındaki durgunluğun ana nedeni olarak konut kredisi faiz oranlarının ve Dövizin yükselmesi olarak gösteriyor. Bu yıl mayıs ayında yapılan faiz indirimiyle birlikte konut satışları 3 ayın ardından tekrar artışa geçmişti. Kampanyanın etkisinin görüldüğü haziran ayında da satışlarda yüzde 22'lik sıçrama olmuştu. Perşembe günü Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile bir araya gelen sektör temsilcileri, faiz ve döviz artışının inşaat sektörü durma noktasına getirdiğini anlattı. Varyap Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO’su Erdinç Varlıbaş da konut satışlarına genç nüfus, ev satın almaya yönelik kültürel yapı, eskiyen konut stoku bir de faiz ve kur seviyesinin direkt etkisi olduğunu söyledi. Türkiye'nin genç nüfusu, kültürel yapısı ve eski yapı stokuyla büyük bir potansiyeli olduğunu ancak yüksek faiz ve kurun etkisiyle vatandaşların konut alımlarını ertelediğini dile getirdi. Şu anda sektördeki dar boğazın bir krize işaret etmediğini belirten Varlıbaş, faizlerin ve kurun düşmeye başlamasıyla da Türkiye'de en az 20 yıl daha konut krizi çıkmayacağını vurguladı.

"Türkiye 3-4 kat zengileşecek"



Yeni hükümet sistemi ve değişen küresel konjonktür ile birlikte önümüzdeki birkaç yılda Türkiye ekonomisinin daha da gelişeceğine bununla birlikte de ekonomik refahın da bugünün 3-4 katına çıkacağını öngördüklerini kaydeden Varlıbaş, "Biz sektör temsilcileri olarak, aynı kararlılık ve inançla üretmeye devam ettiğimiz sürece, hükümetimiz ile yakın temasta kalarak, umuyoruz ki düşen faiz oranları ile birlikte de özellikle önümüzdeki yıldan sonra 2005-2010 yılları arasındaki yükselişin bir benzerini hat ta daha büyüğünü yasayacağız. Diğer bir ifadeyle 2019’dan sonra inşaat sektörü büyük sıçrama yapacak” dedi. Varyap'ın şu anda İstanbul dışında 4 projesi olduğunu aktaran Erdinç Varlıbaş, yeni dönemde Varyap olarak kendilerini 2020’de başlayacakları İstanbul ve diğer şehirlerdeki yeni projelere hazırladıklarını dile getirdi.





