'Tahran ve Şam, Rojava'da geçici hükümet kurulmasından memnun'

İran hükümetinin, Suriye'de PYD'ye verdiği desteği arttırdığının yanı sıra Rojava'da geçici yönetim kurulmasından da en çok memnunluk duyanların Tahran ve Şam yönetimleri olduğu iddia edildi. Radyo Ferda'nın Farsça yayın yapan internet sayfasında, “İran ve Beşar Esad yönetimi, herkesten daha çok Kürtlerin Rojava'da geçici yönetim ilanından memnun” ifadelerine yer verildi.

Türkiye gazetesinden Melik Duvaklı'nın haberine göre, İran son dönemde Kuzey Irak, Kandil ve Rojava'da Türkiye'nin politikalarına karşı etkinliğini arttırmaya çalışıyor. PYD'nin Rojava'daki özerklik çalışmalarına açıktan destek vermeye başlayan Tahran, Rojava'daki siyasi dengelere de doğrudan müdahale ediyor. Tahran, Türkiye ile ilişkileri iyi olan Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani yönetimine karşı muhalefeti destekliyor. Irak Cumhurbaşkanı Celal Talaban'nin partisi YNK'yi tamamen etkisine almak için faaliyet yürütüyor.

İran Devrim Muhafızları'nın özel birimi Kudüs Gücü'ne komutanlık yapan General Kasım Süleymani uzun süredir Süleymaniye ile İran arasında mekik dokuyor. Nitekim Barzani, PYD'nin faaliyetlerine şiddetle karşı çıkarken Talabani'nin partisi YNK, Rojava'da PYD'nin kurduğu geçici yönetimi şimdiden tanıdığını açıkladı. İran istihbaratının, Türkiye'nin son hamlelerinden sonra Kandil'e olan ziyaretlerini sıklaştırdığı da gelen bilgiler arasında.

Türkiye ile Kuzey Irak yönetimi PYD'nin Rojava'da oluşturduğu de facto durum karşısında benzer bir politika yürütüyor ve her iki taraf da gelişmelerden rahatsız. Sorun PYD'nin oluşturmaya çalıştığı Kürt örgütlenmesinden kaynaklanmıyor. Hem Türkiye, hem de Barzani yönetimi PYD'nin Şam ve Tahran'la işbirliği yapmasından rahatsız. Ankara ve Barzani yönetimi PYD'nin bölgedeki diğer muhalif oluşumlarla ortak hareket etmesini istiyor. Ancak PYD şu anda İran ve Esad'la ortak hareket ediyor.

Farsça yayın yapan Radyo Ferda internet sayfasında, İran hükumetinin, Kürtlerin geçici yönetim ilanından hoşnut olduğunu belirterek, “İran ve Beşar Esad yönetimi, herkesten daha çok Kürtlerin Rojava'da geçici yönetim ilanından memnun” ifadelerini kullandı.

Rojava'daki siyasi satrancın yansıma alanlarından biri de Kuzey Irak. Türkiye, Barzani yönetimi ile başta enerji ve çözüm süreci olmak üzere pek çok konuda yakınlaştıkça, İran da Barzani'ye muhalif parti ve gruplara desteğini arttırıyor. Barzani'ye karşı Goran Hareketi ve Talabani'nin partisi YNK'yi destekliyor. Uzun süredir Süleymaniye'de karargah kuran Kasım Süleymani'nin müdahaleleri sonuç vermeye başladı. YNK de PYD'nin Rojava'daki faaliyetlerini açıktan destekliyor artık. YNK Polit Büro üyesi Dr. Necmedin Kerim, Rojava geçici yönetimini şimdiden tanıdıklarını açıkladı. Kudüs Ordusu lideri Kasım Süleymani, İran'ın Irak ve Suriye politikalarını yönlendiren isim olarak biliniyor. Altı defa Kandil'e giden Süleymani PKK'nin çözüm sürecini sonlandırması karşılığında ağır silahlar verme teklifinde bulunan isimdi. Son dönemde Kandil'le yine sıkı ilişkiler içerisinde.