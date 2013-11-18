'PYD Barzani'yi dinleseydi, Suriye'de bir yıla kadar federasyon kurulabilirdi'

Irak Kürdistan Demokrat Partisi KDP'nin Başkanlık Meclisi üyesi Ali Avni, "PYD, Barzani'yi dinlese ve Irak Kürdistanı'nın siyasetine önem verip hayata geçirseydi 1 yıla kadar Suriye'de bir federasyon kurabilirdi" dedi. Avni, kendileri için asıl önemli konunun Rojava değil Kürtlerin birliği olduğunu vurguladı.

KDP Başkanlık Meclisi üyesi Ali Avni, Kuzey Irak'ta yayın yapan Rudaw TV'de PYD ile ilgili açıklamalar yaptı. Doğan Haber Ajansı'ndan Ferit Aslan'ın haberine göre, Ortadoğu'daki mevcut durumun Kürtler'e önemli bir fırsat sunduğunu söyleyen Avni, "Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanması ve bölünmesi gibi bir dönemden geçtiklerini ve siyasi, ekonomik, hem de coğrafi olarak Ortadoğu'nun şekillendiğini" söyledi. Önceliklerinin Rojava değil Kürtlerin birliği olduğunu vurgulayan Avni, "Bizim derdimiz Rojava değil, 4 parça Kürdistandır. Bunların sorunları birbirine bağlantılıdır. Biz Rojava'da federasyon kurulmasını ve Irak Kürt bölgesindeki gibi tarih sahnesinde yerini almasını istiyoruz. Ama, Rojava'da yanlış siyaset yapılırsa ve işler kötüye giderse bundan Irak Kürdistan'ı da etkilenecektir. PYD'nin izlediği yanlış siyaset, Kürtler'in elindeki fırsatı kaçırmasına neden oluyor. Nasıl Osmanlı döneminde Kürtler'in devlet kurma fırsatı elinden alındı, şimdi de yapılanlar aynı duruma düşmemize neden olacaktır. Milletimizin açık açık orada yanlış bir siyaset yapıldığını bilmesi lazımdır. Kürtler yine parçalanıyor, güçsüz bırakılıyor" diye konuştu.

'PYD Barzani'yi dinleseydi Suriye'de federasyon kurulabilirdi'

"PYD, Barzani'yi dinlese ve Irak Kürdistanı'nın siyasetine önem verip hayata geçirseydi 1 yıla kadar Suriye'de bir federasyon kurabilirdi" diyen KDP'li meclis üyesi, "İki sene önce Rojava'daki bütün Kürt partilere destek verildi ve onlara birlikte hareket etmeleri için bütün olanaklar sunuldu. Sınır kapısı açıldı. Oraya lojistik destek verdik. Şimdi de bizim tarafımızdaki kapı açıktır. PYD'nin yanlış yaptığını ve bütün partileri yok saydığını söylüyoruz. Bunların yönetime dahil olmasını, Erbil anlaşmasının uygulanmasını istiyoruz. Kürtlerin bütün olarak Suriye'de rollerini oynamasını istiyoruz. Kürtler'in ne Esad ile ne de Özgür Suriye muhalefeti ile sorunları yok. Kürtler haklarını istiyor." ifadelerini kullandı.

Avni, Suriye'de Beşar Esad'ın yerine Salih Müslim gibi bir diktatörü istemediklerini anlatırken, "Bu yükün altına girmek istemedik. Milletimiz bizden 'siz sebep oldunuz' diye hesap soracak. Esad gitse Müslim gelse ne farkı olacak? Biz sınır ticareti ile ticaret ile gelen paranın PYD için değil, bütün Kürtler için kullanılmasını istedik" diye konuştu.