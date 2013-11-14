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Dünya

Salih Müslim: İlan edilen geçici hükümet değil kurucu meclistir

PYD lideri Salih Müslim geçici hükümet için ilk adımı attıklarını ve hedeflerinin üç ay içerisinde seçime giderek sivil hükümet kurmak olduğunu söyledi

14 Kasım 2013 15:03

Demokratik Birlik Partisi (PYD) Eşbaşkanı Salih Müslim, Rojava'da oluşturdukları meclisin, geçici yönetim ilanı olmadığını söyledi. "İlan edilen geçici yönetim değildir, fakat onun ilk adımıdır" diyen Müslim, "Biz, bunu Rojava'daki oluşumlarla birlikte yapıyoruz. Yapmak istediğimiz sivil yönetimdir" şeklinde konuştu. Müslim, 82 kişiden oluşturulan meclisle ilgili, "Bu, kurucu bir meclistir, hükümet değildir. Rojava halkının ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturduk. Hazırlıklar tamamlanırsa üç ay içinde seçimlere gidilecek" diye konuştu.

 

'Barzani'den Kürt halklarının hakkını savunmasını bekliyoruz'

 

Sivil yönetim ilanının, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'nin Diyarbakır ziyaretini gölgelemek için yapıldığı iddiasını yalanlayan Müslim, "Uzun zamandır konuşuluyordu, çalışmaları yürütülüyordu. Şimdi bu aşamaya geldi. Ne kimseye karşı, ne de kimseyle ilgilidir" dedi.

Müslim, Mesut Barzani'nin Diyarbakır ziyaretiyle ilgili ise, "Barzani'nin, Diyarbakır'a gitmesi normal bir şeydir. Barzani'nin, Başbakan Erdoğan ile görüşmesinde, Kürt halklarının hakkını savunmasını bekliyoruz" dedi.

Salih Müslim, "El Parti , Suriye Kürtleri Birliği Partisi ve Suriye Azadi Partisi neden oluşumda yok?" sorusuna ise "Herkes toplantıya davet edildi. Fakat bu siyasi partiler kabul etmedi. Bu partiler, Türkiye'nin ve koalisyonun tepkisi nedeniyle toplantıya katılmadılar." yanıtını verdi.

 

'Rojava Suriye'ye entegre olacak'

 

BBC'ye konuşan PYD’nin İngiltere’deki Temsilcisi Alan Semo ise Türkiye’nin geçici yönetimi kurma planlarından korkmaması gerektiğini söyledi. “Türkiye’nin bu adımın bölgesel, uluslararası ve küresel istikrara tehdit olmadığını anlayacağını düşünüyorum. Geçicidir” diyen Alan Semo, partisinin ayrı bir Kürt devletini tesis etmeyi amaçlamadığını belirtti. Bölgenin “gelecekte birleşik, demokratik ve çoğulcu bir Suriye’ye entegre olacağını” ifade eden Semo, PYD’nin bir anayasayı ve bölgedeki Kürt olmayan unsurların da temsil edileceği bölgesel parlamentoyu planladığını kaydetti.

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