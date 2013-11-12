Rojava'da Batı Kürdistan Geçici Yönetimi kuruldu

Suriye'nin çoğunlukla Kürtlerin yaşadığı Rojava bölgesinde, Batı Kürdistan Geçici Yönetimi kurulduğu ilan edildi. Geçici Yönetim, 82 kişilik Genel Meclis ve 13 kişik Yürütme Konseyi'nden oluşuyor. Yönetim, Rojava'yı Afrin, Kobani ve Cizir olmak üzere üç kantona ayırarak idare edecek.

Fırat Haber Ajansı'nın haberine göre, bir süredir Rojava'da çalışmaları sürdürülen Batı Kürdistan Geçici Yönetimi, Kamışlı kentinde ilan edildi. Kamışlı'da iki gün süren toplantının ardından, Rojava'da Kürt, Arap, Çeçen ve Hıristiyan temsilcilerden oluşan 82 kişilik Genel Meclis kuruldu.

Yüksek Kürt Konseyi üyesi Hekem Xelo, PYD tarafından önerilen projeye göre, Rojava'yı üç özerk bölgeye ayırdıklarını söyledi. Xelo, bu bölgeleri Afrin, Kobani ve Cizir olarak belirlediklerini ve her bölgenin kendi meclisini oluşturarak Genel Meclis'te temsil edileceğini açıkladı.

Genel Meclis Kurulu bünyesinde Geçici Yönetim Denetleme ve Takip Konseyi oluşturulduğunu anlatan Xelo, bu konseyin de aralarında Kürt, Arap, Çeçen ve Hıristiyanların bulunduğu 61 kişiden oluştuğunu kaydetti. Yine 13 kişiden oluşan bir Genel Meclis Kurulu Dar Komitesi kurulduğunu belirten Xelo, bu komitenin üyelerinin ikisinin Afrin, ikisinin Kobanî, dokuzunun da Cizir bölgesi temsilcisi olduğunu açıkladı.

İlan edilen yönetimin geçici olduğunun altını çizen Xelo, görevinin yerel seçimler yasasını, seçimleri ve yasa tasarılarını hazırlamak olduğunu söyledi. Xelo aynı zamanda Rojava'da savunma, siyasi ve ekonomik sorunlarla da ilgileneceklerini kaydetti.