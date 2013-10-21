Esad'dan Rojava'ya ittifak teklifi, orduya 'Kürtleri öldürmeyin' mesajı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Türkiye sınırında savaşan Rojava Kürtlerine “Biz dostuz” mesajı göndererek ittifak teklif etti. Esad, orduya da “Kürtleri öldürmeyin” talimatı verdi.

Suriye Devlet Başkanı Esad ise Kürt Milletvekili Ömer Ose aracılığıyla Suriye’deki Kürtlere haklarını vermeye hazır olduğunu iletti.

Namık Durukan’ın Milliyet’teki haberine göre, Ankara’da Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile görüşen Kürt Ulusal Konseyi heyeti içerisinde yer alan İlham Ehmed, Kasım sonunda düzenlenecek Cenevre toplantıları öncesinde Kürtlerin taleplerini açıkladı.

Meclis’te yer talebi

Suriye Ulusal Koalisyonu’nun tek mezhep ve tek ulus dayatmalarını sürdürmesi durumunda bu güçlerle diyalogun bir anlamının kalmayacağını belirten Ehmed, Kürtlerin ittifak için özerklik ve Rojava Kürtlerinin haklarının anayasal güvence altına alınarak ulusal meclisin yüzde 18’inin Kürtlere ayrılmasını talep etti.

Irak’a temsilci gitti

Esad’a yakınlığı ile bilinen Suriye Barış Komitesi Başkanı Kürt Parlamenter Ömer Ose, görevli olarak Kuzey Irak’a gönderildi. Bölge gezisini Kuzey Irak’taki Rudaw ve Avestakurd adlı internet sitesine değerlendiren Ose, şunları söyledi.

“İki ay içinde Esad’la iki defa görüştüm. Kürdistan bölgesini ziyaret edeceğime dair onu bilgilendirdim ve buna sevindi.

Başkan Esad, Ordu’yu bilgilendirerek Kürtleri öldürmemesini, onlarla savaşılmamasını istedi. Şu anda Suriye ve Suriye Kürtleri karşısında Türkiye’nin durumu çok kötü ve Kürtlere karşı savaşan terörist çeteleri destekliyor.

Esad, geçen yıl Kamışlı hava alanına uçak gönderip Kürt liderleri Şam’a, kendisiyle oturmaları için davet etti. Bir yıl önce de, resmi olarak Kürdistan Bölgesel yönetimi başkanı Mesut Barzani’yi Şam’a davet etti. Ama bu davetler reddedildi.”

Barzani’den mesaj var

Ose, Kuzey Irak Kürt yönetiminin Türkiye ve ABD ile yakın ilişki geliştirmesini anlayışla karşıladığını belirterek, “Esad, Kürdistan’ın durumunu, Türkiye, ABD ve Avrupa ile ilişkilerini biliyor. Bu ilişkilere saygı da duyuyor. Esad, ‘ Kürdistan’a gidersen onlara karşı olmadığımızı, onlarla dost olduğumuzu söyle. Suriye düşerse daha sonra sıranın İran’a, ardından Kürdistan’a geleceğini söyle’ dedi” diye konuştu. Barzani’nin Rojava’da PYD dışındaki bazı Kürt partilerine verdiği desteğe Esad’ın olumsuz bakmadığını ifade eden Ose, “Gerçekten Esad, Mesut Barzani ve Neçirvan Barzani’nin tutumundan çok memnun” dedi.

Ose, “Esad, Kürdistan bölgesinin rolünü oynayıp Rojava Kürtlerini Şam’a yaklaştırmasını istiyor. Barzani ile iyi ilişkiler geliştirmek istiyor. Esad, Kürtlere bazı haklarını verme konusunda razı olmuş. Okullarda Kürtçe eğitim, kimliklerin verilmesi, Kürtçe kanal ve radyoların açılması ve diğer haklar...” diye devam etti.

Ose, Şam’ın Rojava Kürtlerine yardım ettiği iddialarına ise, “Hayır, öyle bir şey yok. Ama YPG’ye silahların Kürdistan(Kuzey Irak) bölgesinden geldiği herkes tarafından bilinen bir şey” dedi. Ose, “Esad için Peşmerge güçlerinin Rojava’ya gidip Kürt şehirlerini koruması yasak değil. Ama Kürtler arasında bir savaş çıkmamalı. Peşmerge de Rojava’ya girerse Kürtler arasında çatışma çıkabilir” diye konuştu.