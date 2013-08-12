Kürt Ulusal Kongresi: Rojava için kongre 2 hafta ertelenebilir

Ortadoğu 'daki bütün Kürt parti ve oluşumları bir araya getirecek olan ve 24 Ağustos'ta Erbil'de toplanması planlanan Kürt Ulusal Kongresi'nin, Kürtlerin yoğunlukta yaşadığı Suriye'nin Rojava bölgesinde sivillere yönelik saldırı haberleri nedeniyle 2 hafta ertelenebileceği belirtildi.

Ferit Aslan'ın DHA'da yayımlanan haberine göre, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'nin çağrısı üzerine bugün Selahaddin kentinde olağanüstü toplanan Kürt Ulusal Kongresi Hazırlık Komitesi, Rojava'ya gönderilecek olan soruşturma heyetini belirleyecek ve kongrenin geleceği ile ilgili bazı kararlar alacak. Hazırlık Komitesinin bazı üyeleri, Kongrenin ertelenip ertelenmeyeceğinin Rojava'da inceleme yapacak olan heyetin raporundan sonra netlik kazanacağını belirtti.

Çözüm süreci ile birlikte yeniden gündeme gelen Kürt Ulusal Kongresi'nin gerçekleştirilmesi için Erbil'de çalışmalarını sürdüren Hazırlık Komitesi üyeleri, bugün Selahaddin kentinde olağanüstü toplandı. Suriye'nin Rojava diye adlandırılan Kürt bölgesinde sivillere yönelik saldırı haberlerinden sonra, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'nin çağrısı ile toplanan Hazırlık Komitesi, bugün Rojava'ya gidecek olan bir heyeti belirleyecek. Hazırlık Komitesinin belirleyerek Suriye'ye göndereceği heyette, IKDP, KYB, BDP , KCK gibi parti ve örgütlerin temsilcileri yer alacak. Bugünkü toplantıdan sonra belirlenecek olan soruşturma heyetinin, Suriye'de sivillere yönelik katliamların yapıldığı söylenen yerleşim birimlerine gideceği ve iddiaları yerinde araştırarak rapor hazırlayacağı kaydedildi.



'Kongre'nin 2 hafta ertelenme ihtimali bulunmaktadır'



Kürt Ulusal Kongresi Hazırlık Komitesinin bazı üyeleri, Kürt Ulusal Kongresi için daha önce 24 Ağustos tarihinin belirlendiğini, ancak henüz davetiyelerin basılıp gönderilmediğini, teknik hazırlıklar ve Kongreye değişik ülkelerden gelecek misifirlerle ilgili çalışmaların da devam ettiğini belirterek şöyle dedi:

"Bugünkü olağanüstü toplantıda hem Rojava'ya gidecek olan soruşturmacı heyet belirlenecek, hem de kongre tarihi ile ilgili bazı kararlar alınabilir. Özellikle Suriye'nin Kürt bölgesinde yaşanan katliamlardan sonra gidip inceleme yapacak olan heyetin hazırlayacağı rapor kongre tarihi için önemli bir kıstas olacaktır. Kongre'nin 2 hafta ertelenme ihtimali bulunmaktadır."

Bazı Kürt parti ve oluşumlar, Suriye'de yaşanan saldırılar sürerken, kongrenin yapılmasına karşı çıkan açıklamalar yapmışlardı.



Barzani: İddialar doğru ise olanaklarımızı seferber edeceğiz



Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, Suriye'de El Kaide bağlantılı olduğu iddia edilen El Nusra örgütü tarafından sivil Kürt'lere yönelik katliam yapıldığı iddiaları üzerine, Kürt Ulusal Kongresi Hazırlık Komitesi'nden iddiaların araştırılması için Suriye'ye heyet gönderilmesini istemişti. Barzani mesajında şunları kaydetmişti:

"Gerçeklerin açığa çıkması ve bu haberlerin doğruluğunu araştırmak için Batı Kürdistan'a gidecek bir özel komite oluşturulmasını istiyorum. Eğer bu bilgiler doğrulanırsa, masum Kürt vatandaşları, kadın ve çocuklar ölümcül saldırılar, baş kesilmesi ve terör altında ise, o zaman Kürdistan Bölgesi, Batı Kürdistan'daki suçsuz Kürt vatandaşlar, kadın ve çocukların korunması için tüm olanaklarını devreye koyacaktır."