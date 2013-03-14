Tahliye edilen vicdani retçi Ali Fikri Işık: Ben askerliği reddediyorum

Askeri Mahkeme vicdani retçi Ali Fikri Işık’ı tahliye edip askerî birliğine teslim etti.

Askeri birliğine teslim olmayıp firar ettiği gerekçesiyle yargılanan “vicdani retçi” Ali Fikri Işık’ın “Baştan beri tutuklama şartlarının oluşmadığı gözetilerek” tahliyesine karar verildi. Işık, askerlik yapması için askeri birliğe teslim edildi, ancak dört günlük izin alarak birliğinden ayrıldı. Edirne Askeri Mahkemesi’nce görülen davada Işık, mahkemeye Kürtçe savunma yapmak istediğini söyledi. Mahkeme Işık’ın isteği üzerine izleyiciler arasından edebiyat eleştirmeni Hamit Tokmak’ın tercüman olarak atanmasını kabul etti.

Ben askerliği reddediyorum

Anıl Konak'ın Taraf'ta yer alan haberine göre, Işık, Kürtçe yaptığı savunmasında, uluslararası hukuka aykırı olduğu için mahkemeyi kabul etmediğini belirterek mahkemenin meşru olmadığını söyledi. Işık “Ben bu suçtan dolayı daha önce tutuklandım ve caza aldım. Aynı suçtan bu mahkeme beni daha kaç defa yargılayacak, bu adalet değildir. Bu dava sivil mahkemelerde yürütülmelidir. Vicdanen reddediyorum. ‘Firar’ kelimeleri benim için anlamsızdır. Bu yargıya, mahkemeye inancım yoktur. Bu yüzden 14 gündür açlık greviyle, sakallarımı kesmeyerek, askeri elbiseleri giymeyerek protesto ediyorum. Savunmanın ardından savcının “Askere gidecek misin” sorusuna Işık, “Savcının sorduğu soru anlamsızdır. Ben askerliği reddediyorum. Asla askerlik yapmam” diye cevap verdi.

Sanık sivil şahıs

Ali Fikri Işık’ın Avukatı Ruşen Arslan ise şöyle konuştu; “Sanık sivil şahıstır. Askeri Mahkeme’ye de güveni yoktur. Bu nedenle mahkemenin görevsizliğine karar verilmesini talep ederiz. Ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi vicdani ret hakkı tanımaktadır. Bu da talep ve iddialarımızı doğrulamaktadır. Sanığın tahliyesini talep ettiğimiz halde, vicdani retçi olduğu için tekrar askerlik hizmetini yerine getirmeyecektir. Bu yüzden yeniden bir suç oluşacaktır. Bu yüzden vicdanımız el vermese bile sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep ederiz.” Mahkeme ise, tutuklama şartlarının baştan beri oluşmadığını gözeterek Işık’ın tahliyesine karar verdi.