Vicdani retçi Ali Fikri Işık, tahliye edildi

Taraf gazetesi yazarı ve vicdani redci Ali Fikri Işık, yargılandığı Edirne Askeri Mahkemesi'nce, bugün tahliye edildi. Işık, mahkemece, 'baştan beri tutuklama şartlarının oluşmadığı gözetilerek' tahliyesine karar verildi.

Mahkeme tarafından tahliye edildikten sonra askeri birliğe teslim edilen Işık, dört günlük izin alarak birliğinden ayrıldı. Diğer yandan, her duruşmada ana dilinde savunma yapmak istediğini söyleyen Işık, son duruşmada da aynı talepte bulundu. Mahkeme, anadilde savunma yapmaya ilk başta karşı çıksa da Işık’ın isteği üzerine izleyiciler arasından edebiyat eleştirmeni Hamit Tokmak'ın tercüman olarak atanmasını kabul etti.

'Ben askerliği reddediyorum'

Ali Fikri Işık, Kürtçe yaptığı savunmasında, uluslararası hukuka aykırı olduğu için mahkemeyi kabul etmediğini belirterek mahkemenin meşru olmadığını söyledi. Işık “Ben bu suçtan dolayı daha önce tutuklandım ve caza aldım. Aynı suçtan bu mahkeme beni daha kaç defa yargılayacak, bu adalet değildir. Bu dava sivil mahkemelerde yürütülmelidir. 7 şubatta ben sadece duruşma için geldim. Birliğe dahil olmak için gelmedim. Vicdanen reddediyorum. ‘Firar’ kelimeleri benim için anlamsızdır. Son sözüm bu yargıya, mahkemeye inancım yoktur. Bu yüzden 14 gündür açlık greviyle, sakallarımı kesmeyerek, askeri elbiseleri giymeyerek protesto ediyorum. Savunmanın ardından savcının "askere gidecek misin" sorusuna Işık, “Belki on kez aynı sözleri söylüyorum, savcının sorduğu soru anlamsızdır. Ben askerliği reddediyorum. Asla askerlik yapmam" diye cevap verdi.

Yapılan sözlü savunmaların ardından Işık hakkında karar veren Edirne Askeri Mahkemesi, baştan beri tutuklama şartlarının oluşmadığı gözetilerek Işık'ın tahliyesine karar verdi.