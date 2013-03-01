Kürt yazara 'vicdani ret'ten ikinci tutuklama şoku

Diyarbakır'da firari olduğu gerekçesiyle geçen yıl tutuklanan vicdani retçi Kürt yazar Ali Fikri Işık hakkında askeri mahkeme bir ay on gün ceza verdi. Işık'ın cezaevinde daha uzun süreli kalmış olması sebebiyle tahliye olması bekleniyordu. Ancak, Işık duruşma öncesi askeri birliğine teslim olmadığı gerekçesiyle yeniden tutuklandı.

Evrensel.net'te yayımlanan habere göre, uzun bir süre Edirne Askeri Cezaevi’nde tutulan Işık, vicdani reddini açıklayarak askerlik yapmayacağını açıklamıştı. Duruşmalardaki savunmasını ana dili olan Kürtçe ile yapan Işık, İstanbul’da salıverileceğine inandığı duruşmasını bekliyordu.

Hakim karşısına çıkan Işık, yargılandığı davadan 1 ay 10 gün ceza aldı. Bu karar ile özgürlüğüne kavuşacağı beklenirken Kürt yazarın duruşma öncesi askeri birliğine teslim olmadığı ve bu yüzden firar ettiği gerekçe gösterilerek tutuklanmasına karar verildi.

Ali Fikri Işık, kendisine karşı bilinçli bir şekilde hukuksuz uygulamaların yürütüldüğünü ifade ederek bugünden itibaren bu uygulamaları protesto amacıyla tutuklu bulunduğu askeri cezaevinde açlık grevine gireceğini açıkladı.