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Tahkim Kurulu, Aziz Yıldırım'ın cezasını onadı

Kayseri Erciyesspor maçında hakeme yönelik tehdidi nedeniyle 100 gün hak mahrumiyeti ve 46 bin 500 TL para cezasına çarptırılmıştı

22 Mayıs 2015 00:06

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, PFDK'nın Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a verdiği 100 gün hak mahrumiyeti ve 46 bin 500 TL para cezasını onadı.

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararı ışığında Tahkim Kurulu'nun bugün toplantıda aldığı karar şöyle:

Tahkim Kurulu'nun 21 Mayıs 2015 günlü olağan toplantısının tamamlanmasından sonra yapılan başvuruda, ilk derece hukuk kurullarınca verilen ve itiraza tabi ceza kararlarının uygulanmasından (infazından) evvel hüküm kurma gayret ve hassasiyetinde olan Kurulumuz, Fenerbahçe A.Ş.'nin bugün saat 20.30'da müsabakasının olmasını dikkate alarak, (34) sayılı olağanüstü toplantısıyla aşağıdaki kararı almıştır:

Fenerbahçe A.Ş. Başkanı Aziz Yıldırım'ın, PFDK'nın 19.05.2015 tarih ve E.2014-2015/1108, K.2014-2015/1306 sayılı kararına itirazına ilişkin dosya incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü.

Yapılan müzakere neticesinde,

- Yerinde görülmeyen duruşma talebinin reddine,
- PFDK'ca Fenerbahçe A.Ş. Başkanı Aziz Yıldırım'a müsabaka hakemine yönelik tehdidi nedeniyle FDT'nin 41/1-b.ve 11.maddeleri uyarınca 100 gün hak mahrumiyeti ve 46.500.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile (K.2015/154) karar verildi.

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