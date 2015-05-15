Aziz Yıldırım PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, SAİ Kayseri Erciyesspor maçının devre arasında, hakem Mete Kalkavan ve yardımcılarını tedit ettiği iddiasıyla PFDK'ya sevk edildi. PFDK, Yıldırım'ın hakemleri tehdit ettiği yönünde karar verirse, Fenerbahçe Başkanı 1 yıl ceza alabilir.

Hakem, gözlemci ve temsilci raporlarında Aziz Yıldırım'ın devre arasında soyunma odası koridorlarında hakem heyetine "Tekme atıyorlar görmüyor musunuz", "Gözünüzün önünde pozisyonu görmüyor musunuz", "Formadan çekiyorlar görmüyor musunuz", "Böyle maç mı yönetilir", "Doğru dürüst yönetin", "Hepinizi bitiririm!" ifadelerini kullandığı yer aldı.

Yıldırım, raporlarda da yer alan bu sözleri nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. TFF Hukuk Müşavirliği, Aziz Yıldırım'ın PFDK'ye sevkiyle ilgili açıklamasında 'tehdit' ifadesini kullandı. Eğer PFDK Yıldırım'ın hakemi tehdit ettiğine kanaat getirirse, talimat gereği 1 yıl ceza alabilecek.