Aziz Yıldırım'dan kulübeye taktik telefonu iddiası!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Kayseri Erciyesspor'la oynanan maçın 33. dakikada kulübedeki Hasan Çetinkaya'yı cepten aradığı ve Çetinkaya'nın da Yıldırım'dan aldığı taktiği teknik direktör İsmail Kartal'a fısıldadığı iddia edildi.

Fotomaç'ın maçtan fotoğraflara dayandırdığı iddia şöyle:

Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Erciyesspor'a puan kaptırıp şampiyonluk yolunda ağır darbe alan Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım dün gece çıldırdı... Locasında maçı takip eden Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım maç boyunca yerinde duramadı. Takımı Aziz Yıldırım'ın kurduğu yönde yapılan iddiaların yanı sıra dün geceki görüntüler yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Teknik Direktör Ismail Kartal'ın taktiginden ve oyuncu tercihlerinden memnun kalmayan Aziz Yıldırım, devre arasını bekleyemedi ve 33. dakika cep telefonuyla Idari Menajer Hasan Çetinkaya'yı arayarak Ismail Kartal'a iletmesi için taktik verdi. Daha sonra telefon konuşmasını bitiren Hasan Çetinkaya, Ismail Kartal'ın yanına gidip Aziz Yıldırım'ın taktiğini kulağına fısıldadı. Bu 'cepten taktik' saniye saniye görüntülenirken Aziz Yıldırım'ın takım üzerindeki etkisini apaçık gözler önüne serdi.

İsmail Kartal aldığı taktikleri bir bir uyguladı!

Takım içindeki ağırlıgı her zaman tartışılan teknik direktör İsmail Kartal'ın gelecek sezon takımın başında kalmasının zor olduğu Fenerbahçe'nin yeni hoca arayışında olduğu ifade ediliyor. Fenerbahçe Baskanı Aziz Yıldırım'ın devre arasında soyunma odasına indiği ögrenildi. Teknik Direktör Ismail Kartal, Aziz Yıldırım'ın devre arasında soyunma odasına gelip futbolculara motive edici konuşmalar yaptığını da itiraf etti.

Dakika 33

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yılıdırım, saatler 20.18'i gösterdiğinde telefonu eline aldı ve İdari Menajer Hasan Çetinkaya'yı aradı. Telefonda Yıldırım'dan taktiği kapan Çetinkaya, hemen İsmail Kartal'a iletti.

Devre arasında aşağıya indi!

Maç boyunca Teknik Direktör İsmail Kartal'a Hasan Çetinkaya aracılığıyla taktik veren ve oyuncu değişikliklerinde birebir etkisi olan Başkan Aziz Yıldırım, devre arasında da 1-1'lik skora sinirlenip soluğu soyunma odasında aldı. Bir hayli kızgın oldugu gözlenen Aziz Yılıdırm'ın, oyuncuları motive edici konusma yaptığı öğrenildi. Ancak kaybedilen puanlardan sonra Yıldırım maç bitimi hızlıca stadı terketti.