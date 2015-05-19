Aziz Yıldırım'a 100 gün hak mahrumiyeti

PFDK, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a Kayseri Erciyesspor maçında hakeme yönelik tehditi nedeniyle 100 gün hak mahrumiyeti ve 46 bin 500 TL para cezası verdi.

Hakem, gözlemci ve temsilci raporlarında Aziz Yıldırım'ın devre arasında soyunma odası koridorlarında hakem heyetine "Tekme atıyorlar görmüyor musunuz", "Gözünüzün önünde pozisyonu görmüyor musunuz", "Formadan çekiyorlar görmüyor musunuz", "Böyle maç mı yönetilir", "Doğru dürüst yönetin", "Hepinizi bitiririm!" ifadelerini kullandığı yer almıştı.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"1- AKHİSAR BLD. GENÇLİK VE SPOR Kulübünün, 14.05.2015 tarihinde oynanan AKHİSAR BLD. GENÇLİK VE SPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Süleyman Seba Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 14.05.2015 tarihinde oynanan AKHİSAR BLD. GENÇLİK VE SPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Süleyman Seba Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı TRİBÜN KAPATMA ve 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- FENERBAHÇE A.Ş. başkanı AZİZ YILDIRIM'ın, 13.05.2015 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - SUAT ALTIN İNŞAAT KAYSERİ ERCİYESSPOR Spor Toto Süper Lig Süleyman Seba Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik tehditi nedeniyle takdiren 100 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 46.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- BÜYÜKŞEHİR BLD. ERZURUMSPOR Kulübünün, 14.05.2015 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BLD. ERZURUMSPOR - SAKARYASPOR A.Ş. Spor Toto 3. Lig Play off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BÜYÜKŞEHİR BLD. ERZURUMSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- GAZİANTEPSPOR Kulübü'nün, 13.05.2015 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.U21 Ligi müsabakasında, müsabakada doktor ve ambulans ile görevlilerini bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- ŞANLIURFASPOR Kulübü'nün, 10.05.2015 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR - ALBİMO ALANYASPOR U21 Ligi müsabakasında, müsabakada doktor bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir."