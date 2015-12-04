Tahir Elçi'nin vurulduğu sokaktan kaçan iki saldırgan da vurulmuş

Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin hayatını kaybettiği olayı soruşturan savcılığın elindeki ilk bulgulara göre, polislerin ateş açmasına karşın kaçmayı başaran iki kişi vuruldu. Görüntülerin iyileştirilerek izlenmesi sonrasında bu tespiti yapan savcılık, iki kişinin ölüp ölmediği konusunda herhangi bir bilgiye ise ulaşamadı.

Olay öncesinde iki polisi şehit ederek, Tahir Elçi'nin bulunduğu sokağa yönelen iki saldırgana defalarca ateş edilmesine karşın, bu kişilerin kaçmaları soru işaretlerine yol açmıştı. Polisin kullandığı silahta plastik mermi olduğu iddiaları da ortaya atılmıştı.

Al Jazeera Türk'ten Abdülkadir Konuksevir'in savcılık kaynaklarından elde ettiği bilgilere göre saldırganların ikisinin de polislerin açtıkları ateş sonucu vuruldukları, görüntülerin iyileştirilerek izlenmesi ile tespit edildi. Ancak mermiler saldırganların kaçmasına engel olamadı.

Kaçan saldırganların yaralı olma ihtimâllerini, olaydan hemen sonra dikkate alan polis, hastanelerde arama yapmış ancak herhangi bir sonuç alamamıştı.

83 delilden 43’ü toplandı

Soruşturma kapsamında toplanan deliller ve görevli polislerin silahları ise incelenmek üzere Ankara’ya gönderildi. Olay yerinde inceleme yapan heyet, bugüne kadar belirlenen 83 delilden 43’ünü toplayabildi.

Basın mensuplarının ve çevredeki güvenlik kameralarının görüntüleri de toplandı. Toplanan görüntüler arasında Dört Ayaklı Minare’nin karşısındaki Mardin Kebap Evi ve Postanenin güvenlik kameralarının görüntüleri inceleniyor, henüz görüntülerde ne olduğu kamuoyu ile paylaşılmadı. Toplanan ve TÜBİTAK’ta uzman ekiplerinin inceledikleri görüntülerde iki husus özellikle inceleniyor. Birincisi mermi izlerinin tespiti. Bu sayede Elçi’nin nasıl vurulduğu tespit edilmeye çalışılacak. Bir diğer husus ise ses analizleri. Bu incelemede de olay bölgesinde kaç silahın kullandığı ve seslerin hangi silahlara ait olduğu anlaşılmaya çalışılacak.